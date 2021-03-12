Строительство первого платного автобана в Украине: как могут на этом нагреть руки

Украинское правительство подписало Меморандум по подготовке предложений об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Краковец – Броды – Ровно.

Автобан в Украине (фото из открытых источников)

Оцените плюсы и минусы проекта. Почему он нужен? Как могут на этом нагреть руки? С этими вопросами порталу "Комментарии" помог разобраться эксперт.

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов отмечает, что Меморандум подписан между давно известной компанией "Автомагистраль-Юг" и Укравтодором.

"Не буду уподобляться другим экспертам и критиковать проект только за то, что его хочет сделать лидер дорожного картеля. Поэтому давайте займёмся математикой", — предлагает Владислав Притоманов. — Согласно постановлению от 23 декабря 2020 г. №1312, установлена плата за 1 км. пользования частной дорогой в 2,3 евроцента. Или — 2,3 евро за 100 км. Длина планируемого участка — 279 км. Примерная стоимость капитального ремонта дороги согласно закупкам Укравтодора составляет 1,5-2 млн. долларов США. Давайте посчитаем. Стоимость строительства = 279 умножить 1 500 000 = 418 500 000 долл. США. Для двухполосной дороги".

По словам эксперта, после 20 лет концессии дорогу нужно будет сдать обратно, то есть отремонтировать и содержать на протяжении всего срока.

"Добавим ещё 50% от стоимости строительства на содержание, — продолжает Владислав Притоманов. — Строительство и содержание = 418 500 000 + 418 500 000 умножить на 0,5 = 627 750 000 долл. США. Итого, только чтобы покрыть затраты на строительство и содержание нужно 627 750 000 долл. США".

Он также предлагает посчитать, сколько автомобилей должно проезжать каждый день на протяжении 20 лет, чтобы покрыть эти расходы.

"Стоимость проезда = 279 умножить 0,023. Получается 6,5 евро за весь путь, или 7,7 долларов США. Кол-во автомобилей для окупаемости = 81 525 975. Столько автомобилей должно проехать по этой дороге за 20 лет? В год = 4 076 299 автомобилей. В день = 11 167 автомобилей. В минуту = 8 автомобилей. Это очень много. Только самые загруженные трассы в Украине имеют такую интенсивность, — поясняет эксперт. — Вывод: Бойко, собственник Автомагистраль-Юг, должен заморозить на несколько лет 419 млн. долларов на время строительства, 20 лет окупать его и неизвестно окупит ли при такой стоимости и интенсивности движения. Получит прибыли в неизвестном размере, но точно меньше, чем доходность украинских ОВГЗ".

Проект, по словам Владислава Притоманова, не реальный даже на уровне элементарной математики. Что за этим может стоять?

"Или вместе с дорогой Бойку отдадут придорожную землю, на которой он выстроит свою инфраструктуру – то есть станет её собственником. Или государство оплатит часть ремонта, или гарантирует выплаты недополученной прибыли, или стоимость строительства дорог Укравтодором завышена на 50%. А учитывая вес большого строительства в имидже "Слуги народа", то всё вместе взятое, — считает эксперт. – Что в итоге? Никакого финансового обоснования не существует — и быть не может. Украинский гражданин не может — и не будет — платить за проезд по евро ценам, а дороги у нас даже дороже чем в ЕС. Проект исключительно пиарный и даже до технической документации дело не дойдёт. Если же я ошибаюсь и дойдёт, то это будет новый способ выжать из налогов больше прибыли для бизнесмена".

Напомним, добраться из Днепра в столицу всего за 5 часов скоро станет возможным благодаря строительству трассы Н-31 Решетиловка – Днепр.

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