Строительство первого платного автобана в Украине: как могут на этом нагреть руки

Украинское правительство подписало Меморандум по подготовке
предложений об осуществлении государственно-частного партнерства по проекту
строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Краковец – Броды – Ровно.
Автобан в Украине (фото из открытых источников)
Оцените плюсы и минусы проекта. Почему он нужен? Как могут на
этом нагреть руки? С этими вопросами порталу "Комментарии" помог
разобраться эксперт.
Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав
Притоманов отмечает, что Меморандум подписан между давно известной компанией
"Автомагистраль-Юг" и Укравтодором.
"Не буду уподобляться другим экспертам и критиковать проект
только за то, что его хочет сделать лидер дорожного картеля. Поэтому давайте
займёмся математикой", — предлагает Владислав Притоманов. — Согласно
постановлению от 23 декабря 2020 г. №1312, установлена плата за 1 км.
пользования частной дорогой в 2,3 евроцента. Или — 2,3 евро за 100 км. Длина
планируемого участка — 279 км. Примерная стоимость капитального ремонта дороги
согласно закупкам Укравтодора составляет 1,5-2
млн. долларов США. Давайте посчитаем. Стоимость строительства = 279 умножить 1
500 000 = 418 500 000 долл. США. Для двухполосной дороги".
По словам эксперта, после 20 лет концессии дорогу нужно будет
сдать обратно, то есть отремонтировать и содержать на протяжении всего срока.
"Добавим ещё 50% от стоимости строительства на содержание, —
продолжает Владислав Притоманов. — Строительство и содержание = 418 500 000 +
418 500 000 умножить на 0,5 = 627 750 000 долл. США. Итого, только чтобы
покрыть затраты на строительство и содержание нужно 627 750 000 долл. США".
Он также предлагает посчитать, сколько автомобилей должно
проезжать каждый день на протяжении 20 лет, чтобы покрыть эти расходы.
"Стоимость проезда = 279 умножить 0,023. Получается 6,5 евро
за весь путь, или 7,7 долларов США. Кол-во автомобилей для окупаемости = 81 525
975. Столько автомобилей должно проехать по этой дороге за 20 лет? В год = 4
076 299 автомобилей. В день = 11 167 автомобилей. В минуту = 8 автомобилей. Это
очень много. Только самые загруженные трассы в Украине имеют такую
интенсивность, — поясняет эксперт. — Вывод: Бойко, собственник
Автомагистраль-Юг, должен заморозить на несколько лет 419 млн. долларов на
время строительства, 20 лет окупать его и неизвестно окупит ли при такой
стоимости и интенсивности движения. Получит прибыли в неизвестном размере, но
точно меньше, чем доходность украинских ОВГЗ".
Проект, по словам Владислава Притоманова, не реальный даже на
уровне элементарной математики. Что за этим может стоять?
"Или вместе с дорогой Бойку отдадут придорожную землю, на
которой он выстроит свою инфраструктуру – то есть станет её собственником. Или
государство оплатит часть ремонта, или гарантирует выплаты недополученной
прибыли, или стоимость строительства дорог Укравтодором завышена на 50%. А
учитывая вес большого строительства в имидже "Слуги народа", то всё вместе
взятое, — считает эксперт. – Что в итоге? Никакого финансового обоснования не
существует — и быть не может. Украинский гражданин не может — и не будет —
платить за проезд по евро ценам, а дороги у нас даже дороже чем в ЕС. Проект
исключительно пиарный и даже до технической документации дело не дойдёт. Если
же я ошибаюсь и дойдёт, то это будет новый способ выжать из налогов больше
прибыли для бизнесмена".
Напомним, добраться из Днепра в столицу всего за 5 часов скоро станет возможным благодаря строительству трассы Н-31 Решетиловка – Днепр.
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