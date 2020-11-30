Страсти по Сытнику: что будет с главой НАБУ

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Согласно проекту, президент лишается права назначать главу НАБУ (КСУ признал, что это было не конституционным). Это должна делать Рада. А юрист, замруководителя Офиса президента Олег Татаров считает, что действующий глава НАБУ Артем Сытник не имеет морального права занимать свою должность. Между тем, ранее президент Владимир Зеленский пообещал послам стран G7, что Сытник пока будет оставаться в должности. О том, смогут ли уволить Сытника и о дальнейшей судьбе НАБУ рассказали украинские эксперты.

Глава НАБУ Артем Сытник

"Уход Сытника — вопрос времени"

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что лишь ВР должна назначать на те или иные ключевые посты. Причем — без внешнего вмешательства.

"Нельзя давать через высшее руководство державы какие-либо обещания любым G-7, G-20 и так далее... Это — внутренняя политическая конъюнктура нашего государства. А если такие обещания даются (как сейчас), это еще раз подтверждает внешний ручной режим управления Украиной в каких-то секторах жизнедеятельности. И это – недопустимо", – уверен доктор права.

Иван Либерман допускает, что Сытник покинет свою должность. Вопрос лишь – как скоро.

"Что касается комментариев представителя Офиса президента в стиле "имеет моральное право занимать этот пост, не имеет…", то у нас нет в законодательстве такого термина как моральное право нет. Так что это — лишь мнение отдельной особы, которая дает оценочное суждение. Юридической силы такие рассуждения не имеют", – поясняет эксперт.

Кстати, сам Татаров уже подчеркнул, что сказанное им касательно Сытника – исключительно личная точка зрения.

"Доказательства некомпетентности власти"

Политический аналитик Сергей Лозовский сравнивает заявление Зеленского послам G7 (о том, что Сытник останется на посту руководителя НАБУ) с клятвой, что президент Украины стопроцентно нарушит закон.

"Есть соответствующее решение Конституционного суда о незаконности назначения Сытника. И это решение не подлежит пересмотру, – напоминает аналитик. – А ведь Зеленский ранее обещал, что как только он нарушит закон – тут же уйдет. Он нарушил закон уже не раз (и вопросы по декларациям, и административные нарушения касательно карантинных мер, и многое другое). Но уходить добровольно, похоже, не собирается…"

По мнению Сергея Лозовского, разночтение в рядах Офиса президента – доказательство некомпетентности действующей власти, отсутствия реальной Команды.

"Они не живут в осознанном мире, просто ляпают языком что попало. Но одно дело — когда это делают бабушки на лавочке, другое – когда люди, которые руководят страной. У нас сложилась ситуация, когда народ такой власти не нужен, но и такая власть не нужна народу. И вопрос времени, когда это всё разрешится".

Что касается развития ситуации с Сытником в частности и НАБУ в целом, то аналитик комментирует это следующим образом: "Можно просчитать действия опытного шахматиста. Но когда за шахматной доской – идиот, он может поступать как угодно. Так, увы, и в современных украинских реалиях".

Как сообщал портал "Комментарии", иректор НАБУ Артем Сытник не собирается идти в отставку. Решение Конституционного суда о том, что его назначение не соответствует Конституции, не предполагает его увольнения, рассказал глава Антикоррупционного бюро.

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