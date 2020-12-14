Страсти по полномочиям в НБУ: внешнее управление или диктатура олигархов

Правление Национального банка Украины утвердило решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, приблизительно на треть. Есть мнение, что этот шаг говорит о продолжении борьбы с "внешним управлением" и "диктатурой инвестбанкиров". Насколько верным можно считать такое утверждение и кому на руку урезать полномочия главы НБУ, о последствиях таких действий читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

"Никакого внешнего управления нет"

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена: "Происходящее в НБУ и вокруг него – это не борьба с внешним управлением. Потому что никакого внешнего управления нет. Это такой мем, который придумали наши олигархи, чтобы списывать на него свое нежелание подчиняться каким-либо правилам. Если под внешним управлением подразумевать кредиты, внешние заимствования, так это было всегда. В том числе при премьерстве Азарова. Но ни о каком внешнем управлении тогда никто не говорил".

Реальность в том, уверена Олеся Яхно, что в Украине резко ухудшается экономическая ситуация. И власть просто не знает, что делать.

"Кроме пандемии как медицинской проблемы, мы столкнулись с серьезным экономическим кризисом. Без внешних заимствований Украина не справляется. А чтобы получать дальнейшее кредитование от МВФ, мы должны выполнить определенные условия. В том числе – обеспечить независимость НБУ и антикоррупционных органов, продемонстрировать реальные борьбу с коррупцией и судебную реформу. С этим – проблемы. Как и с новыми траншами, — подчеркивает аналитик. – Уже понятно, что в этом году больше денег МВФ не будет. А чтобы рассчитывать на них в 2021-м, нужен прогресс в реформах. У нас же можно говорить скорее об их откате назад. Причем попытки свалить экономические проблемы на "попередников" уже не работают. Оба правительства при Зеленском демонстрируют очень плохие показатели. А ведь при Порошенко оба его правительства (и Яценюка, и Гройсмана) сталкивались с куда большими проблемами, чем новая власть при начале ее правления".

Попытки изменений в НБУ связаны, по мнению Олеси Яхно, с желанием власти получить возможность в любой момент в ручном режиме задействовать механизмы "спасения". Которые на самом деле лишь загонят экономику в еще больший кризис – в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Речь о том, что власть хочет получить возможность включать печатный станок, когда ей будет угодно, — поясняет аналитик. — Возможно, имеет место быть и желание бывших собственников ПриватБанка получить выгодные для себя решения. Хотя бы в украинских судах. Но главное всё же – контроль за печатным станком".

"Без пены и лишнего скандала"

Политолог Андрей Золотарев уверен, что настоящими целями в данной ситуации стали зампредседателя НБУ — Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

"Они достались нынешнему главе Нацбанка Кириллу Шевченко от предшественника – Якова Смолия. И уже не раз "ябедничали" на Украину своим "патронам". В том числе – через интервью определенным СМИ. Очевиден факт, что они связаны с командой Смолия, Гонтаревой. А через них – с Порошенко и теми, кто стоит за ним. Серьезные инсайдеры для своих настоящих руководителей, – отмечает Андрей Золотарев. — Не знаю, чья инициатива в команде Зеленского — так поиграть с полномочиями руководства НБУ. Но ход правильный. И речь, подчеркну, не столько о Шевченко, сколько именно о Сологубе и Рожковой. Не поднимая пену, не делая скандала, их медленно, но верно, перемещают по горизонтали, перераспределяют полномочия. Реальная власть уходит из их рук".

В итоге, подчеркивает Андрей Золотарев, менеджмент прошлого руководства НБУ будет заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами или рыночными абстракциями. Не имея прошлого влияния на работу банков.

"Отжимание от управления людей предыдущей властной команды — ход вполне грамотный. И сделан он достаточно аккуратно, потому не вызовет негативных последствий, — считает политолог. — Пример того, как надо решать подобные проблемы, "разруливать" противоречия с агентами влияния внешнего управления".

Тем временем, как сообщал портал "Комментарии", Национальный банк Украины опубликовал рейтинг украинских банковских учреждений, изучив финансовую статистику за третий квартал этого года. В список попали государственные, частные банки и финансовые учреждения с иностранным капиталом.





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