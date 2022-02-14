Стефанчук не знает, сколько депутатов сейчас находится за границей

Руководитель украинского парламента Руслан Стефанчук не смог назвать точное количество парламентариев, которые находятся за пределами Украины. Об этом сообщают "Комментарии", обнародуя информацию с брифинга главы Верховной Рады.

Руслан Стефанчук (фото из открытых источников)

В частности, представители украинских СМИ обратились к Стефанчуку с просьбой прокомментировать обнародованное ранее сообщение, что многие состоятельные нардепы покинули страну из-за возможного вторжения российской армии.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что когда он был назначен на свою должность, то подписал распоряжение о том, что во время пленарных заседаний в течение недели не будет подписывать командировки для поездок за пределы страны. Как исключение, возможны поездки, которые в профильном комитете считают в первую очередь необходимыми.

Руководитель украинского парламента не назвал точной цифры, сколько сегодня за пределами страны находится народных избранников.

По его словам, на прошлой неделе более 30 парламентариев были за границей, но в течение выходных подавляющее их количество должно было вернуться в страну.

При этом, 13 февраля нардеп Александр Дубинский сделал заявление, что представителям партии "Слуга народа" запретили выезжать из страны. Вместе с тем, пресс-секретарь парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук предоставила информацию, что на официальных чатах фракции сообщений о запрете выезда нардепов за границу не было.

В понедельник, 14 февраля, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обязал руководителей депутатских фракций и групп обеспечить личное присутствие нардепов в парламенте. Он подчеркнул, что, если потребуется, парламент страны будет работать по режиму 24/7.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский дал нардепам сутки, чтобы вернуться в Украину.

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