Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи за 2024 год составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ – 8 млн 585 тыс. 532 грн.

Семья Зеленского задекларировала доходы. Фото из открытых источников

Сообщается, что доходы семьи Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

Увеличение доходов семьи президента по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2024 существенно не изменился. Других значительных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента в прошлом году не произошло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".