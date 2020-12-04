Стало известно о схемах обогащения "теневых баронов" украинской оборонки

В последнее время главные оборонные предприятия страны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" замечены в попытках якобы откровенного самопиара. Между тем, эти рассказы о неких "достижениях" — не более чем попытки скрыть якобы факты возможных масштабных провалов в работе предприятий оборонки, особенно на внешних рынках, и схемы возможного обогащения некоторых представителей их руководства.

ФОТО: Из открытых источников

Об этом идет речь в материале издания hvylya.net "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" просят бабла: о схемах обогащения "теневых баронов" украинской оборонки".

В статье, в частности, указывается, что некоторые руководящие лица "Укроборонпрома" и "Укрспецекспорта" длительное время могли быть замешаны в реализации схем при возможном участии бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура. Как отмечают журналисты, в 2010 году после прихода нового директора дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" ГП СВТФ "Прогресс", он, возможно, пытался "переписать" на Мохаммеда Захура все, что может", зарабатывая при этом.

"До прихода нового директора ГП СВТФ "Прогресс" подписал с предприятием тяжелой промышленности ХИТ, Таксила контракт на поставку запчастей к танкам Т-80УД, но с его появлением, он решил якобы распорядиться значительной частью денег, возможно, в личных интересах и подписывает договор поставки не с производителем ГП "Завод имени Малышева", который загибался от недостатка заказов, а с возможно фиктивной ООО "ЕА-Пром", — приводит пример издание.

После якобы заключения профитной для своей фирмы сделки, отмечают журналисты, новый директор "прокололся" и указал приобретенное за "заработанные" деньги имущество в декларации, очевидно забыв, что являлся на тот момент руководителем государственного предприятия.

"Посмотрев чек и якобы указав про покупку 01.08.2010 г. "Коллекции оружия" за 520 000.00 грн, а это по курсу на тот момент $65 тыс, он указал, что оно якобы приобретено до периода назначение директором государственного предприятия, наверное, забыв, что уже в тот момент был директором ГП СВТФ "Прогресс"… И конечно же ООО ЕА-Пром не выполнила поставку", — отмечает издание.

Еще один возможный скандальный факт деятельности нового директора дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" ГП СВТФ "Прогресс", о котором пишут журналисты, это недавнее назначение с их подачи директором Представительства "Укрспецэкспорта" в Пакистане человека, который, возможно, работал с ним в связанной с ними фирме Raviana.

"Результаты "деятельности" теперешней команды "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" мы уже ощущаем и ощутим в виде не подписанных контрактов и возможно проигранных тендеров и соответственно в уменьшении будущей загруженности производства", — резюмируют авторы материала.

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