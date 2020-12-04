Стало известно о схемах обогащения "теневых баронов" украинской оборонки

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Ольга Чародий
В последнее время главные оборонные предприятия страны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" замечены в попытках якобы откровенного самопиара. Между тем, эти рассказы о неких "достижениях" — не более чем попытки скрыть якобы факты возможных масштабных провалов в работе предприятий оборонки, особенно на внешних рынках, и схемы возможного обогащения некоторых представителей их руководства.
ФОТО: Из открытых источников
Об этом идет речь в материале издания hvylya.net "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" просят бабла: о схемах обогащения "теневых баронов" украинской оборонки".
В статье, в частности, указывается, что некоторые руководящие лица "Укроборонпрома" и "Укрспецекспорта" длительное время могли быть замешаны в реализации схем при возможном участии бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура. Как отмечают журналисты, в 2010 году после прихода нового директора дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" ГП СВТФ "Прогресс", он, возможно, пытался "переписать" на Мохаммеда Захура все, что может", зарабатывая при этом.
После якобы заключения профитной для своей фирмы сделки, отмечают журналисты, новый директор "прокололся" и указал приобретенное за "заработанные" деньги имущество в декларации, очевидно забыв, что являлся на тот момент руководителем государственного предприятия.
Еще один возможный скандальный факт деятельности нового директора дочернего предприятия ГК "Укрспецэкспорт" ГП СВТФ "Прогресс", о котором пишут журналисты, это недавнее назначение с их подачи директором Представительства "Укрспецэкспорта" в Пакистане человека, который, возможно, работал с ним в связанной с ними фирме Raviana.
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Алекс
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и что? - никто никого не посадит....