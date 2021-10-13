logo
Русский Українська

BTC/USD

55125.96

ETH/USD

3459.02

LTC/USD

172.54

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Стало известно о новых схемах с налогами ГПЗКУ в окружении Любченко - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно о новых схемах с налогами ГПЗКУ в окружении Любченко - СМИ

Часть компаний, которых фискалы считают „фиктивными“ — это крупный бизнес

сегодня, 15:23
Автор:

Станислав Молчанов

Фискальные органы могут осуществлять давление на бизнес с целью его вовлечения в схемы "скруток" налога на добавленную стоимость и при этом получать процент от объемов таких операций за "невмешательство". Об этом пишут "Факты".

Стало известно о новых схемах с налогами ГПЗКУ в окружении Любченко - СМИ

Алексей Любченко. Фото: Государственная налоговая служба Украины / Facebook

"Выяснилось, как минимум часть компаний, которых фискалы считают „фиктивными“ — это крупный бизнес. Однако и его, судя по всему, окружение первого вице-премьера Алексея Любченко вынуждает становиться частью схем", — передают журналисты издания.

По информации СМИ, за период с декабря 2020-го по август 2021 года компания легализовала через предприятия с признаками фиктивности продукции почти на 2 млрд грн., в результате чего бюджет недополучил около 300 млн грн НДС.

"Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его заместитель Евгений Олейников — "за невмешательство" в деятельность таких структур, а также ГПЗКУ якобы "получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами", — говорится в материале.

В СМИ была опубликована цитата из документа и перечень компаний, которые, по мнению ГНС, принимали участие в схемах. К справке также прилагается список из 33 компаний, для которых расписаны помесячные суммы "скрученного" НДС на общую сумму порядка 300 млн грн. Судя по маркировке документа, в список вошли только предприятия, "скрутки" по которым превысили 1 млн грн.

Журналисты проверили эти компании и выяснили, что только несколько из них можно называть реально "сомнительными" контрагентами. Остальные можно отнести к "предприятиям с признаками фиктивности" очень отдаленно.

"Наличие в списке большого количества компаний, которые вряд ли являются фиктивными, может означать, что они там потенциально могли оказаться по принуждению. Это подтверждает и формулировка из справки источника о том, что помощник Алексея Любченко якобы лично отбирал предприятия для участия в „программе“ по легализации зерна в ГПЗКУ", — передают "Факты". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://money.fakty.ua/ru/387094-smi-rasskazali-o-novyh-shemah-s-nalogami-gpzku-v-okruzhenii-lyubchenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ