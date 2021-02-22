Стало известно, как Украина собирается восстанавливать экономику на Донбассе

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какие меры будет принимать украинская власть, чтобы восстановить экономику оккупированных земель Донбасса. Об этом сообщается на Youtube-канале "Кабмин".

Оккупация Донбасса: как украинская власть будет восстанавливать экономику. Фото: sharij.net

По словам Резникова, экономику можно стабилизировать используя четыре способа: донорскую помощь, финансирование из государственного бюджета, получение новых займов и кредитов и создание привлекательного климата для инвестиций.

Политик отметил, что главное внимание нужно обратить на последний способ, который предусматривает инвестирование в регион.

Также Резников пояснил, что Украина планирует заняться активным развитием Донецкой и Луганской областей. Власть будет действовать по стратегии, финиш которой состоится до 2030 года.

За этой стратегией уже минимум через три года смогут построить новые железнодорожные пути в оккупированных областях. Через пять лет будет налажено вопрос водоснабжения. Кроме того, европейскими странами будет переведено производство с востока Азии в Украину. Это станет поводом к созданию полноценного агрокластера — союза, который способствует общему развитию и росту конкурентоспособности каждой из компаний-производителей.

Напомним, что Украина потеряла немаленькую сумму средств из-за оккупации территорий Донбасса. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на основе подсчетов Центра экономических стратегий назвал точные данные по этому вопросу. Какой ущерб Украине нанесла оккупация восточных территорий и сколько будет стоить восстановление этих областей, читайте в нашем материале.

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