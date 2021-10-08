logo
Русский Українська

BTC/USD

54201.96

ETH/USD

3613.31

LTC/USD

179.81

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Спасский ведет себя как будущий секретарь Харьковского горсовета, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Спасский ведет себя как будущий секретарь Харьковского горсовета, - СМИ

Спасский позиционирует себя кулуарно, как будущий секретарь горсовета, и встречается с представителями бизнеса

сегодня, 18:24
Автор:

Станислав Молчанов

В Харькове складывается новое политико-экономическое объединение, желающее занять ключевые посты в городском совете. Эту группу депутатов горсовета от ОПЗЖ возглавляет Андрей Спасский. 

Спасский ведет себя как будущий секретарь Харьковского горсовета, - СМИ

Андрей Спасский. Фото: facebook.com


Об этом идет речь в статье "Король" горсовета: как Спасский от ОПЗЖ рвется к власти в Харькове", обнародованной на сайте "Апостроф".


Как отмечает издание, фракция ОПЗЖ в горсовете во главе со Спасским начала уверенное движение едва ли не к получению абсолютной власти в городе. Журналисты издания сравнивают  Спасского с "Сашей стоматологом".


"Ему удалось прибрать к рукам большую часть фракции ОПЗЖ, взять под свой личный контроль их голоса...", — сообщает издание.

Также отмечается, что "Спасский, по сути, поставил ультиматум Терехову – или он начинает сдавать власть ОПЗЖ, или она развалит большинство и не даст горсовету работать".


Как отмечают журналисты, Спасский добился от Терехова "руководящих должностей в нескольких коммунальных предприятиях и, обещания, что после выборов он получит кресло секретаря горсовета". "Источники сообщают, что, не дождавшись избрания управляемого Терехова, с которым ОПЗЖ имеет договоренности о своих будущих квотах, Спасский стал позиционировать себя кулуарно, как будущий секретарь горсовета, и встречаться с представителями бизнеса", — говорится в статье.


При этом журналисты отмечают, что автомобиль и самого Спасского часто видят в Киеве рядом с бизнес-центром "Carnegie Center" по адресу Кловский спуск, 7а.


"Это одно из самых респектабельных мест на властных Печерских холмах. Там же находятся офисы ряда политиков. Например, в Центре много лет снимает офис партия "Народный фронт", с которой в свое время сотрудничал Спасский. Там же некогда обреталось руководство депутатской группы "Воля народа". СМИ писали, что там вместе обедают и экс-регионалы, и депутаты из "Евросолидарности". В целом перемещения Спасского дают многое понять о его широкой деятельности и киевских кураторах", — говорится в статье.


"Очевидно, что очень несладко придется новому мэру с такими "друзьями и партнерами", — подытожили авторы статьи.


Напомним, что 31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/ua/article/politics/2021-10-08/korol-gorsoveta-kak-spasskiy-ot-opzj-rvetsya-k-vlasti-v-harkove/42242
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ