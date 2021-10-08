Спасский ведет себя как будущий секретарь Харьковского горсовета, - СМИ

В Харькове складывается новое политико-экономическое объединение, желающее занять ключевые посты в городском совете. Эту группу депутатов горсовета от ОПЗЖ возглавляет Андрей Спасский.

Андрей Спасский. Фото: facebook.com





Об этом идет речь в статье "Король" горсовета: как Спасский от ОПЗЖ рвется к власти в Харькове", обнародованной на сайте "Апостроф".





Как отмечает издание, фракция ОПЗЖ в горсовете во главе со Спасским начала уверенное движение едва ли не к получению абсолютной власти в городе. Журналисты издания сравнивают Спасского с "Сашей стоматологом".







"Ему удалось прибрать к рукам большую часть фракции ОПЗЖ, взять под свой личный контроль их голоса...", — сообщает издание.





Также отмечается, что "Спасский, по сути, поставил ультиматум Терехову – или он начинает сдавать власть ОПЗЖ, или она развалит большинство и не даст горсовету работать".





Как отмечают журналисты, Спасский добился от Терехова "руководящих должностей в нескольких коммунальных предприятиях и, обещания, что после выборов он получит кресло секретаря горсовета". "Источники сообщают, что, не дождавшись избрания управляемого Терехова, с которым ОПЗЖ имеет договоренности о своих будущих квотах, Спасский стал позиционировать себя кулуарно, как будущий секретарь горсовета, и встречаться с представителями бизнеса", — говорится в статье.





При этом журналисты отмечают, что автомобиль и самого Спасского часто видят в Киеве рядом с бизнес-центром "Carnegie Center" по адресу Кловский спуск, 7а.





"Это одно из самых респектабельных мест на властных Печерских холмах. Там же находятся офисы ряда политиков. Например, в Центре много лет снимает офис партия "Народный фронт", с которой в свое время сотрудничал Спасский. Там же некогда обреталось руководство депутатской группы "Воля народа". СМИ писали, что там вместе обедают и экс-регионалы, и депутаты из "Евросолидарности". В целом перемещения Спасского дают многое понять о его широкой деятельности и киевских кураторах", — говорится в статье.





"Очевидно, что очень несладко придется новому мэру с такими "друзьями и партнерами", — подытожили авторы статьи.





Напомним, что 31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы.