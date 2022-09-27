Соратник Медведчука Вадим Столар за войну обогатился на 56 миллионов, - Bihus.info

Выехавший перед началом полномасштабного российского вторжения народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Столар увеличил свое состояние на 56 миллионов гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании "Bihus.info": "Как соратник Медведчука получает миллионы из бюджета во время войны".

Вадим Столар и Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

По информации журналистов-расследователей нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Столар, перед полномасштабным российским вторжением переехавший в Ниццу, продолжает получать миллионы гривен благодаря украинцам.

"Фирмы Столара, занимающиеся сдачей недвижимости, продолжают приносить ему миллионы. К примеру, только компания "Передовые технологии плюс", которая сдает в аренду помещение в Парусе после начала полномасштабного вторжения и до сентября получила за сдачу имущества более 56 миллионов гривен", — говорится в сюжете.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил , что бизнес-партнер Виктора Медведчука, депутат от "ОПЗЖ" Вадим Столар боится экстрадиции из-за границы, поэтому стал притворяться благотворителем, который в один раз начал беспокоиться о судьбе страны, где зарабатывает немалые. деньги.

Читайте на портале "Комментарии" — в Литве озвучили прогноз: кто может свергнуть режим Путина и направить Россию на демократический, свободный путь.

Также издание "Комментарии" сообщало – "кошелек" "ОПЗЖ" Столар сбежал на Лазурное побережье: журналисты призывают ввести против него санкции. По данным расследователя Михаила Ткача, Столар живет в имении в Ницце. У дома журналисты сняли два автомобиля. Одно зарегистрировано на самого Столара, другое на его отца.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!