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Соратник Медведчука Вадим Столар за войну обогатился на 56 миллионов, - Bihus.info

Вадим Столар, перед полномасштабным российским вторжением перебравшийся в Ниццу, продолжает зарабатывать миллионы гривен благодаря украинцам

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Выехавший перед началом полномасштабного российского вторжения народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Столар увеличил свое состояние на 56 миллионов гривен. Об этом говорится в журналистском расследовании "Bihus.info": "Как соратник Медведчука получает миллионы из бюджета во время войны".

Соратник Медведчука Вадим Столар за войну обогатился на 56 миллионов, - Bihus.info

Вадим Столар и Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

По информации журналистов-расследователей нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Столар, перед полномасштабным российским вторжением переехавший в Ниццу, продолжает получать миллионы гривен благодаря украинцам.

"Фирмы Столара, занимающиеся сдачей недвижимости, продолжают приносить ему миллионы. К примеру, только компания "Передовые технологии плюс", которая сдает в аренду помещение в Парусе после начала полномасштабного вторжения и до сентября получила за сдачу имущества более 56 миллионов гривен", — говорится в сюжете.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Александр Черненко заявил , что бизнес-партнер Виктора Медведчука, депутат от "ОПЗЖ" Вадим Столар боится экстрадиции из-за границы, поэтому стал притворяться благотворителем, который в один раз начал беспокоиться о судьбе страны, где зарабатывает немалые. деньги.

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Также издание "Комментарии" сообщало – "кошелек" "ОПЗЖ" Столар сбежал на Лазурное побережье: журналисты призывают ввести против него санкции. По данным расследователя Михаила Ткача, Столар живет в имении в Ницце. У дома журналисты сняли два автомобиля. Одно зарегистрировано на самого Столара, другое на его отца.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B_J3t5q0VYw
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