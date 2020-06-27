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Собственник анонимного телеграм-канала сообщил, что работает в интересах Зеленского

Но на Банковой это не всем нравится

сегодня, 00:49
Автор:

Владимир Лавский
Собственник анонимного телеграм-канала сообщил, что работает в интересах Зеленского

Собственник анонимного политического телеграм-канала "Резидент" сказал, что он работает в интересах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Комментариям". 

"Вообще мы работаем в интересах Зеленского, но не входим в пул Офиса президента, что очень не нравится многим на Банковой"- признался источник. 

Также "Резидент" признался, какова цель работа каналы в нынешний момент. 

"Самое главное – выявить предателей в окружении Зеленского, которые работают на уничтожение рейтинга президента. Второе – вскрывать планы определённых центров влияния в нашей политике, которые используют манипуляции против власти для дискредитации Зеленского", - резюмировал "Резидент". 

Полностью интервью с "Резидентом" уже доступно на нашем сайте. Там вы можете узнать больше о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского. Это первый текст из нового спецпроекта "Комментариев" "Срываем маски". 

Ранее "Комментарии" писали, за сколько у собственника хотели купить телеграм-канал "Резидент". 





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Источник: https://comments.ua
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