Собственник анонимного телеграм-канала сообщил, что работает в интересах Зеленского

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Владимир Лавский
Собственник анонимного политического телеграм-канала "Резидент" сказал, что он работает в интересах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Комментариям".
"Вообще мы работаем в интересах Зеленского, но не входим в пул Офиса президента, что очень не нравится многим на Банковой"- признался источник.
Также "Резидент" признался, какова цель работа каналы в нынешний момент.
"Самое главное – выявить предателей в окружении Зеленского, которые работают на уничтожение рейтинга президента. Второе – вскрывать планы определённых центров влияния в нашей политике, которые используют манипуляции против власти для дискредитации Зеленского", - резюмировал "Резидент".
Полностью интервью с "Резидентом" уже доступно на нашем сайте. Там вы можете узнать больше о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского. Это первый текст из нового спецпроекта "Комментариев" "Срываем маски".
Ранее "Комментарии" писали, за сколько у собственника хотели купить телеграм-канал "Резидент".
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