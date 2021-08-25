Снова курс на МВФ: глава Минфина Марченко допустил продолжение сотрудничества

Министр финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с МВФ еще на 6 месяцев. Как информирует портал "Комментарии", об этом сам министр заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

МВФ Фото: Слово и дело

Министр отметил, что разговоры о продолжении сотрудничества действительно идут, но будет ли итог таких разговоров позитивным, узнаем спустя некоторое время. Марченко также высказал мнение, что продолжение программы stand-by вполне может быть.

При этом глава Минфина добавил, что окончательный вердикт за партнерами. Миссию МВФ ждут в столице Украины уже в сентябре. Тогда и будет принято окончательное решение. Пока же президент Владимир Зеленский переговорил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой по телефону. Итог разговора в том, что миссию МВФ ждут в Украине в следующем месяце.

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