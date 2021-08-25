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Главная Новости Политика внутренняя политика Снова курс на МВФ: глава Минфина Марченко допустил продолжение сотрудничества
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Снова курс на МВФ: глава Минфина Марченко допустил продолжение сотрудничества

Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей

Министр финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с МВФ еще на 6 месяцев. Как информирует портал "Комментарии", об этом сам министр заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

Снова курс на МВФ: глава Минфина Марченко допустил продолжение сотрудничества

МВФ Фото: Слово и дело

Министр отметил, что разговоры о продолжении сотрудничества действительно идут, но будет ли итог таких разговоров позитивным, узнаем спустя некоторое время. Марченко также высказал мнение, что продолжение программы stand-by вполне может быть. 

При этом глава Минфина добавил, что окончательный вердикт за партнерами. Миссию МВФ ждут в столице Украины уже в сентябре. Тогда и будет принято окончательное решение. Пока же президент Владимир Зеленский переговорил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой по телефону. Итог разговора в том, что миссию МВФ ждут в Украине в следующем месяце.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции, оказывается, не проблема. В МВФ удивили своим решение предоставить почти 1 млрд евро Беларуси, несмотря на то, что власть страны во главе с Лукашенко не признает большинство цивилизованных стран Европы и США. Объяснение такого решения состоит в том, что нельзя позволить пандемии вновь начать свирепствовать в Беларуси, поэтому эти деньги – это помощь белорусам, а не лично Лукашенко. К тому же, отметили в МВФ, большинство стран продолжают поддерживать отношения с Беларусью, несмотря на политический кризис в стране.

Также читайте ранее на сайте "Комментарии" — руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил, поддерживают ли в монобольшинстве инициативы по долгам перед Международным валютным фондом.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/763758.html
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