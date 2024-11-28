Для украинских военных не хватает вооружения, поэтому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, что предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

США призвали снизить возраст мобилизации. Фото из открытых источников

"Не имеет смысла призвать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул Дмитрий Литвин.

Как известно, 27 ноября западные медиа сообщили, что Белый дом оказывает давление на Украину с целью снизить возрастную планку, начиная с которой можно призывать военнообязанных в армию. В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность понижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Отмечается, что настроения русских банков заметно поменялись за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отражают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и пленив группу россиян.