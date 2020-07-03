Смолий объяснил, как именно чиновники давили на НБУ

Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге назвал настоящие причины ухода с должности руководителя НБУ. Об этом сообщает УНИАН.

"Я присутствовал на многих совещаниях. Там всегда были народные депутаты, представители правительства, премьер-министра, президента. Все время ходили одни и те же разговоры: НБУ должен "загрузить" украинскую экономику деньгами", - заявил Смолий.

Также экс-чиновник отметил, что многим было выгодно изменить курс гривны.

"Нацбанку постоянно "советовали" изменить нормативно-правовые акты, чтобы мы не могли регулировать банковский сектор. А из-за этого получился бы курс гривны, который выгоден отдельным веткам экономики. Или экспортерам. Представляете, пришлось слышать заявления: "Мы же заложили в бюджет 11% инфляции и курс валют 30 гривен за доллар. А вы этого не делаете". Мне кажется, это давление на Национальный банк Украины", - признался Смолий.

Ранее "Комментарии" вместе с экспертами разобрали, какие плюсы и минусы для украинской экономики несет увольнение Смолия.

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