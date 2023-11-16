СМИ: законопроект Гетманцева может навредить бюджету и получению транша МВФ

Законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Апостроф".

Даниил Гетманцев

"Реальный вред от подобных законодательных инициатив может быть на порядки больше: здесь речь может идти о миллиардах долларов недополученной международной помощи. В частности, законопроект №10101 может вызвать вопросы у МВФ сразу по двум пунктам. Ведь в подписанном с Фондом меморандуме Украина обязалась не расширять количество льгот, а также бороться с коррупцией. Экспертам Фонда, вероятно, нетрудно будет найти признаки обоих нарушений в упоминавшемся законопроекте", — говорится в статье.

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Согласно законопроекту, МСЛ и Украинская национальная лотерея смогут работать как казино на своих лицензиях операторов лотерей. Сейчас она стоит 18,8 млн грн – в 10 раз меньше, чем для других игроков рынка, для которых они стоят 190 млн грн. Если новшества вступит в силу, эти операторы лотерей не доплатят бюджету 171 млн грн в год каждая, а бюджет потеряет 342 млн грн.

Издание напоминает, что прежде чем стать депутатом автор законопроекта Гетманцев владел акциями одной из двух упомянутых лотерей, которые могут получить многомиллионные льготы — "МСЛ".

"Прямые потери могут быть и больше. Ведь принятие законопроекта №10101 может спровоцировать появление новых государственных операторов, которые захотят составить конкуренцию казино и получить лицензию за 10% от стоимости для обычных операторов. В условиях катастрофического бюджетного дефицита терять хотя бы копейку государственных денег – преступно ", – резюмируют авторы материала.

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