СМИ: законопроект Гетманцева может навредить бюджету и получению транша МВФ

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Кравцев Сергей
Законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Апостроф".
Даниил Гетманцев
Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Согласно законопроекту, МСЛ и Украинская национальная лотерея смогут работать как казино на своих лицензиях операторов лотерей. Сейчас она стоит 18,8 млн грн – в 10 раз меньше, чем для других игроков рынка, для которых они стоят 190 млн грн. Если новшества вступит в силу, эти операторы лотерей не доплатят бюджету 171 млн грн в год каждая, а бюджет потеряет 342 млн грн.
Издание напоминает, что прежде чем стать депутатом автор законопроекта Гетманцев владел акциями одной из двух упомянутых лотерей, которые могут получить многомиллионные льготы — "МСЛ".
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