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СМИ: законопроект Гетманцева может навредить бюджету и получению транша МВФ

По инициативе Гетманцева Украина может недополучить миллиарды долларов международной помощи

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Апостроф".

СМИ: законопроект Гетманцева может навредить бюджету и получению транша МВФ

Даниил Гетманцев


"Реальный вред от подобных законодательных инициатив может быть на порядки больше: здесь речь может идти о миллиардах долларов недополученной международной помощи. В частности, законопроект №10101 может вызвать вопросы у МВФ сразу по двум пунктам. Ведь в подписанном с Фондом меморандуме Украина обязалась не расширять количество льгот, а также бороться с коррупцией. Экспертам Фонда, вероятно, нетрудно будет найти признаки обоих нарушений в упоминавшемся законопроекте", — говорится в статье.

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Согласно законопроекту, МСЛ и Украинская национальная лотерея смогут работать как казино на своих лицензиях операторов лотерей. Сейчас она стоит 18,8 млн грн – в 10 раз меньше, чем для других игроков рынка, для которых они стоят 190 млн грн. Если новшества вступит в силу, эти операторы лотерей не доплатят бюджету 171 млн грн в год каждая, а бюджет потеряет 342 млн грн.

Издание напоминает, что прежде чем стать депутатом автор законопроекта Гетманцев владел акциями одной из двух упомянутых лотерей, которые могут получить многомиллионные льготы — "МСЛ".

"Прямые потери могут быть и больше. Ведь принятие законопроекта №10101 может спровоцировать появление новых государственных операторов, которые захотят составить конкуренцию казино и получить лицензию за 10% от стоимости для обычных операторов. В условиях катастрофического бюджетного дефицита терять хотя бы копейку государственных денег – преступно ", – резюмируют авторы материала.

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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-11-16/zakonoproekt-getmanceva-mozhet-nanesti-uscherb-byudzhetu-i-uslozhnit-poluchenie-sredstv-ot-mvf--smi/308623
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