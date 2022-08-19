СМИ узнали, почему Корбан так боится украинских спецслужб

Геннадий Корбан отреагировал на колонку, появившуюся на сайте "Апостроф", где речь шла о возможных мотивах лишения его украинского гражданства. Чтобы отреагировать бизнесмен, уделил почти весь получасовой эфир на Радио НВ.

Геннадий Корбан. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в присущей себе манере Геннадий Корбан не стал комментировать по сути факты и оценки, изложенные в колонке. Зато просто отмахнулся от них, причем обвинив в "заказной джинсе" все без исключения издания, разместившие публикацию по этой резонансной теме. Колонку Корбан назвал "черным пиаром", "очень размытым хейтом".

"В пренебрежительном тоне заявил будто бы автор материала ссылается на каких-то анонимных никому не известных "американских аналитиков". "Анонимные" аналитики это — Atlantic Council — аналитический центр, близкий к Белому Дому и Демократической партии США", — говорится в СМИ.

"Апостроф" обращает внимание на то, что в эфире НВ Геннадия Корбана никто не задал даже простых вопросов, которые возникают у каждого, кто интересуется этим кейсом. Где сейчас Корбан? На каком основании он уехал из Украины, в то время как абсолютное большинство мужчин такой возможности не имеют? Как вообще человек, называющий себя руководителем обороны стратегически важного региона, мог выехать за границу в частных целях? В конце концов, действительно ли у Корбана есть несколько гражданств (именно это стало основанием, формальным или нет, для указа президента)? На последний вопрос бизнесмен до сих пор не дал прямого ответа, равно отмахиваясь от него, постоянно переводя тему то на СНБО, то на венгров Закарпатья.

"На фоне такого комплиментарного построения интервью довольно пикантно выглядят обвинения Корбана в джинсе — всех, кроме самого себя. Однако самая интересная часть разговора Геннадия Корбана с журналистом — это та, где бизнесмен критикует работу Службы безопасности Украины. Мол, контрразведчики больше мешали, чем помогали" Корбану "защищать" Днепропетровщину. Также, ссылаясь на "компетентных знакомых" в "различных органах" Геннадий Олегович рассказывает о сети российских агентов, созданную в СБУ подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем — бывшим руководителем Службы безопасности в АР Крым. только то, что Корбану, если верить его словам, кто-то "сливает" детали уголовного дела высшей степени секретности, но и то, что такими утверждениями он, де-факто, подтверждает высказанные мною догадки, ведь указ президента по Геннадию Корбану был издан почти одновременно — с разницей в день-два — с задержанием Кулинича, судя по всему, эти два решения были приняты "в пакете", — пишет издание.

Журналисты "Апострофа" рассуждают, теперь выглядит так, что Корбан пытается отмежеваться от Кулинича, с видом знатока рассказывает о агентурных сетях в Украине. В то время как лишение его гражданства – это звено одной цепочки, продолжение той же борьбы с российской агентурой. Своими тезисами Корбан также продолжает подрывать доверие украинцев к силовым структурам, реально обороняющим Украину.

"Несколькими днями раньше в интервью украинской службе BBC Корбан дискредитировал украинских военных. Рассказывал, что на фронте "мы не побеждаем", контрнаступление на Херсон в ближайшей перспективе — это "ложь", а на Донбассе нужно отойти на какие-то рубежи. На этот раз. — взялся разрушать доверие к украинским спецслужбам.С каждым таким интервью Геннадий Корбан сам обличает себя.Имидж "патриота", над которым он работал последние годы, постепенно развеивается.И в этом заслуга самого Корбана, а не мнимых "джинсовиков", — поддвигали в "Апострофе".

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