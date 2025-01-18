СМИ рассказали о штрафе сына Порошенко: сумма может увеличиться

Военнообязанному сыну народного депутата Петра Порошенко Алексею, якобы грозит штраф из-за неявки по военной повестке. Алексей Порошенко должен уплатить 25 500 гривен штрафа. Об этом пишет сайт "УНН".

Алексей Порошенко. Фото из открытых источников

Согласно документу, который опубликовали журналисты, Алексей Порошенко якобы не явился без уважительных причин в Печерский РТЦК по повестке для уточнения данных. Теперь сын Порошенко будет вынужден уплатить в бюджет 25 500 гривен.

"Признать гр. ПОРОШЕНКО Алексея Петровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4.3 ст. 210-1 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн", — идет речь в постановлении начальника Печерского РТЦК.

"УНН" пишет, если сын пятого президента проигнорирует уплату штрафа, его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа провести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", — говорится в документе.

СМИ отмечает, старший сын Петра Порошенко, Алексей, который якобы уехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Другой сын политика, Михаил, тоже может находиться за границей, в Лондоне, и неоднократно попадал в скандалы, связанные с поддержкой России.

"Их отец, Петр Порошенко — обвиняемый по статье государственная измена и является подозреваемым в "угольном деле", связанном с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО, что привело к финансированию террористов ЛДНР на сумму минимум 1,5 млрд грн; вел активный бизнес в России, платя налоги в бюджет РФ, что финансировало армию страны-агрессора. Среди предприятий, работавших с РФ: Липецкая кондитерская фабрика, "Богдан Моторс", "Укрпроминвест", "Энергоавтоматика" и другие", – говорится в материале.

Кроме того, добавляют журналисты, Порошенко может быть причастен к делу о передаче контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" структурам Медведчука в 2016 году.

Журналисты считают, что депутат также может быть причастен к нецелевому использованию средств своего благотворительного фонда, инвестируя их в военные облигации, осуществляя таким образом благотворительную деятельность за счет Минфина Украины.

"Ранее Петр Порошенко был министром экономического развития в правительстве Азарова, которого подозревают в государственной измене, и был назначен президентом Януковичем. До этого Порошенко мог быть среди основателей запрещенной "Партии регионов", причастной к поддержке кремлевского режима, организации сепаратистского съезда в Северодонецке, оправданию оккупации части Востока Украины и последующего полномасштабного вторжения РФ", – говорится в материале.