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СМИ рассказали о штрафе сына Порошенко: сумма может увеличиться

СМИ стало известно, что сын Порошенко Алексей якобы должен заплатить штраф за неявку по повестке

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей

Военнообязанному сыну народного депутата Петра Порошенко Алексею, якобы грозит штраф из-за неявки по военной повестке. Алексей Порошенко должен уплатить 25 500 гривен штрафа. Об этом пишет сайт "УНН".

СМИ рассказали о штрафе сына Порошенко: сумма может увеличиться

Алексей Порошенко. Фото из открытых источников

Согласно документу, который опубликовали журналисты, Алексей Порошенко якобы не явился без уважительных причин в Печерский РТЦК по повестке для уточнения данных. Теперь сын Порошенко будет вынужден уплатить в бюджет 25 500 гривен. 

"Признать гр. ПОРОШЕНКО Алексея Петровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4.3 ст. 210-1 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн", — идет речь в постановлении начальника Печерского РТЦК.

"УНН" пишет, если сын пятого президента проигнорирует уплату штрафа, его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа провести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", — говорится в документе.

СМИ отмечает, старший сын Петра Порошенко, Алексей, который якобы уехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Другой сын политика, Михаил, тоже может находиться за границей, в Лондоне, и неоднократно попадал в скандалы, связанные с поддержкой России. 

"Их отец, Петр Порошенко — обвиняемый по статье государственная измена и является подозреваемым в "угольном деле", связанном с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО, что привело к финансированию террористов ЛДНР на сумму минимум 1,5 млрд грн; вел активный бизнес в России, платя налоги в бюджет РФ, что финансировало армию страны-агрессора. Среди предприятий, работавших с РФ: Липецкая кондитерская фабрика, "Богдан Моторс", "Укрпроминвест", "Энергоавтоматика" и другие", – говорится в материале.

Кроме того, добавляют журналисты, Порошенко может быть причастен к делу о передаче контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" структурам Медведчука в 2016 году.

Журналисты считают, что депутат также может быть причастен к нецелевому использованию средств своего благотворительного фонда, инвестируя их в военные облигации, осуществляя таким образом благотворительную деятельность за счет Минфина Украины.

"Ранее Петр Порошенко был министром экономического развития в правительстве Азарова, которого подозревают в государственной измене, и был назначен президентом Януковичем. До этого Порошенко мог быть среди основателей запрещенной "Партии регионов", причастной к поддержке кремлевского режима, организации сепаратистского съезда в Северодонецке, оправданию оккупации части Востока Украины и последующего полномасштабного вторжения РФ", – говорится в материале.

СМИ рассказали о штрафе сына Порошенко: сумма может увеличиться - фото 2
СМИ рассказали о штрафе сына Порошенко: сумма может увеличиться - фото 3



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Источник: https://unn.ua/ru/news/sin-oligarkha-poroshenko-priznan-uklonistom-skrivaetsya-ot-povestok-v-londone-dolzhen-zaplatit-25-tis-grn-shtrafa
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