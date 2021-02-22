«Слуги народа» подготовили очередную атаку на закон о языке, - Порошенко

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Кириєнко Анна
Бывший президент Украины Петр Порошенко убежден, что "Слуги народа" подготовили очередную атаку на закон о языке. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
Петр Порошенко раскритиковал закон о предоставлении услуг на украинском языке. Фото: ria.ru
По словам политика, различные группировки внутри фракции соревнуются между собой, чтобы нанести чувствительный удар по позициям украинского языка в сфере услуг.
По словам лидера партии "Европейская солидарность", представители партии "Слуга народа" неправильно трактуют принятый закон о предоставлении услуг родном языке.
Однако бывший президент сообщил, что большинство граждан страны с пониманием относятся к необходимости получать обслуживание на украинском языке.
"Слуги народу" підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою,...Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 21 лютого 2021 р.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что президент Владимир Зеленский считает, что необходимо принять закон, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих в Украине. Мнения экспертов относительно закона читайте в нашем материале.
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