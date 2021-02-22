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«Слуги народа» подготовили очередную атаку на закон о языке, - Порошенко

Петр Порошенко негативно оценивает деятельность партии "Слуга народа" относительно языкового вопроса

сегодня, 13:00
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент Украины Петр Порошенко убежден, что "Слуги народа" подготовили очередную атаку на закон о языке. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Слуги народа» подготовили очередную атаку на закон о языке, - Порошенко

Петр Порошенко раскритиковал закон о предоставлении услуг на украинском языке. Фото: ria.ru

По словам политика, различные группировки внутри фракции соревнуются между собой, чтобы нанести чувствительный удар по позициям украинского языка в сфере услуг.

По словам лидера партии "Европейская солидарность", представители партии "Слуга народа" неправильно трактуют принятый закон о предоставлении услуг родном языке.

"Концепции обоих внесенных ими законопроектов, основного и альтернативного, строятся на фейковых предположениях, что штрафовать должны за употребление русского языка. Это неправда. Это — кремлевский фейк. Штрафы самом деле предусмотрено за нежелание предоставлять услуги украинцам по требованию клиента. Но ни у кого нет ни права, ни желания наказывать, если поставщики услуг и потребитель договорились между собой о русском или любом другом языке обслуживания." — отмечает в сообщении Петр Порошенко.

Однако бывший президент сообщил, что большинство граждан страны с пониманием относятся к необходимости получать обслуживание на украинском языке.

"Слуги народу" підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою,...

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 21 лютого 2021 р.
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Источник: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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