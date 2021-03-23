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"Слуга народа" ответил, повлияют ли акции протеста на срок Стерненко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, изменят ли протесты дальнейшую судьбу Сергея Стерненко

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, повлияют ли акции протеста у Офиса президента на срок одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом шла речь в эфире телеканала ICTV.

"Слуга народа" ответил, повлияют ли акции протеста на срок Стерненко

Дело Стерненко: политик рассказал, как повлияют протесты на срок активиста. Фото: tsn.ua

По словам Корниенко, отменять срок Сергея Стерненко никто не будет даже несмотря на протесты граждан. Власть не намерена давить на Апелляционный суд, поскольку идет судебная реформа.

Глава "Слуги народа" четко и коротко прокомментировал ситуацию.

"Стерненко никто выпускать не будет, потому что кто-то этого требует на улице. Все это понимают", — отметил Корниенко.

Кроме того, Александр Корниенко комментирует поведение протестующих. По его мнению, разрисованное здание и призывы: "звонить в Апелляционный суд, чтобы тот освободил одного из осужденных" — плохой способ налаживания контакта с властью.

Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к семи годам лишения свободы по делу о похищении человека. Сам активист считает, что дело сфальсифицировано.

Эксперты уверенны, что события вокруг фигуры Стерненко будут разворачиваться и дальше. Политтехнолог Александр Кондратенко предположил, что Стерненко в будущем — это еще один политик. Мысли относительно ситуации ищите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" разбирал события под Офисом президента 20 марта. Ситуация всколыхнула всю страну и привлекла внимание мира. Кому был выгоден такой поворот событий? Кто стоит за этой атакой? К чему это все может привести? Мнения экспертов читайте в нашем материале.


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Источник: https://svoboda.ictv.ua/ua/
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Обусуждения

САМОВИДЕЦЬ

сегодня, 12:21

Своя рука - владики, або по одеськи: "Который час"? - "А сколько тебе нада?"

Аноним

сегодня, 11:16

Стерненко -- на нары !

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