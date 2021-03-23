"Слуга народа" ответил, повлияют ли акции протеста на срок Стерненко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, повлияют ли акции протеста у Офиса президента на срок одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом шла речь в эфире телеканала ICTV.

Дело Стерненко: политик рассказал, как повлияют протесты на срок активиста. Фото: tsn.ua

По словам Корниенко, отменять срок Сергея Стерненко никто не будет даже несмотря на протесты граждан. Власть не намерена давить на Апелляционный суд, поскольку идет судебная реформа.

Глава "Слуги народа" четко и коротко прокомментировал ситуацию.

"Стерненко никто выпускать не будет, потому что кто-то этого требует на улице. Все это понимают", — отметил Корниенко.

Кроме того, Александр Корниенко комментирует поведение протестующих. По его мнению, разрисованное здание и призывы: "звонить в Апелляционный суд, чтобы тот освободил одного из осужденных" — плохой способ налаживания контакта с властью.

Напомним, что Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к семи годам лишения свободы по делу о похищении человека. Сам активист считает, что дело сфальсифицировано.

Эксперты уверенны, что события вокруг фигуры Стерненко будут разворачиваться и дальше. Политтехнолог Александр Кондратенко предположил, что Стерненко в будущем — это еще один политик. Мысли относительно ситуации ищите в нашем материале.

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