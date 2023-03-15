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Сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений

Около 50% украинцев в той или иной степени поддерживают легализацию однополых отношений в Украине.

сегодня, 20:10
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Автор:

Slava Kot

В середине июля 2022 года на сайте президента петиция о легализации однополых партнерств набрала необходимое количество голосов. А 13 марта в ВР зарегистрировали законопроект №9103, чтобы на законодательном уровне разрешить регистрировать однополые и разнополые пары. Согласно опросу, более 50% украинцев выступают за легализацию однополых браков в той или иной форме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования Active Group.

Сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений

Поддерживают ли украинцы однополые партнерства. Фото из открытых источников

Согласно новому законопроекту №9103 однополые и разнополые пары смогут подавать документы на регистрацию своих отношений через "Дия". Руководитель электронных услуг Минцифры Мстислав Банник сообщил, что в действие подали 1100 заявлений и 19 из них от однополых пар, однако они были отклонены.


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Согласно исследованиям, 35% украинцев выступает за легализацию однополых отношений в Украине. Еще 15,8% поддерживают узаконивание однополых партнерств, но без права на усыновление, а 3,9% считают, что необходимо ввести другие ограничения. Четверть опрошенных, 25,1% украинцев высказались против легализации однополых отношений, а 10% считают, что однополые отношения следует запретить.

Сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений - фото 2

Также Active Group спросили, есть ли в опрошенных знакомые, которые находятся в однополых отношениях. 14,6% заверили, что точно такие знакомые есть. 12,7% выбрали вариант возможно, а 67,2% заявили, что точно нет таких знакомых или родственников.

Сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений - фото 3

Ранее портал "Комментарии" публиковал ожидания украинцев о том, вернет ли Украина Крым в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила от США давнее оружие, которое раньше украла Россия.



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Источник: https://t.me/pulsweek/71
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Обсуждения

Марта

сегодня, 20:28

Я очікувала набагато меншого результати. Звісно це ще мало, але приємно вражена, що 50% загалом підтримують.

ККК

сегодня, 20:17

Только пидорасы за.


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