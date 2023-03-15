Сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений

В середине июля 2022 года на сайте президента петиция о легализации однополых партнерств набрала необходимое количество голосов. А 13 марта в ВР зарегистрировали законопроект №9103, чтобы на законодательном уровне разрешить регистрировать однополые и разнополые пары. Согласно опросу, более 50% украинцев выступают за легализацию однополых браков в той или иной форме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования Active Group.

Поддерживают ли украинцы однополые партнерства. Фото из открытых источников

Согласно новому законопроекту №9103 однополые и разнополые пары смогут подавать документы на регистрацию своих отношений через "Дия". Руководитель электронных услуг Минцифры Мстислав Банник сообщил, что в действие подали 1100 заявлений и 19 из них от однополых пар, однако они были отклонены.

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Согласно исследованиям, 35% украинцев выступает за легализацию однополых отношений в Украине. Еще 15,8% поддерживают узаконивание однополых партнерств, но без права на усыновление, а 3,9% считают, что необходимо ввести другие ограничения. Четверть опрошенных, 25,1% украинцев высказались против легализации однополых отношений, а 10% считают, что однополые отношения следует запретить.





Также Active Group спросили, есть ли в опрошенных знакомые, которые находятся в однополых отношениях. 14,6% заверили, что точно такие знакомые есть. 12,7% выбрали вариант возможно, а 67,2% заявили, что точно нет таких знакомых или родственников.





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