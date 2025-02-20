Скандал в Раде: сотрудников ТЦК хотят сажать в тюрьму

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект о наказании представителей ТЦК и ВЛК за мобилизацию граждан с нарушениями, заявил председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного парламентского комитета Александр Бакумов.

Работников ТЦК хотят сажать за нарушения. Фото из открытых источников

По словам депутата, соответствующее решение было принято 19 февраля. Речь идет о законопроекте №12442.

Документ предусматривает, что в случае умышленного нарушения во время военного положения порядка призыва граждан на военную службу сотрудник ТЦК может понести наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

В то же время документ предусматривает, что умышленное нарушение порядка проведения ВЛК, приведшее к мобилизации непригодного гражданина или освобождению пригодного от призыва, во время военного положения наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.