Шмыгалю закинули использование чартерных самолетов для поездок за границей – политолог

Использование премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отдельного чартерного самолета для поездок за границу вместо регулярного рейса выглядит недопустимым и не ко времени. Особенно учитывая, что все расходы из государственного бюджета, кроме военных, сегодня производятся за средства западных доноров. Об этом в блоге на сайте Цензора написал политолог Владимир Сонюк.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Речь идет о недавнем путешествии Шмыгаля в Канаду и Соединенные Штаты Америки, куда Шмыгаль летал самолетом украинской авиакомпании SkyUp. Как стало известно накануне визита, перевозчик выиграл тендер на поставку авиационных услуг для официальных делегаций за рубежом, пока самолеты госпредприятия "Украина" "прикованы" к аэродрому в Борисполе. Стоимость услуг – 37 млн грн. в год.

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Сонюк привел пример европейских скандалов, в которые попадают чиновники из-за чрезмерного использования чартерных рейсов: "Буквально в конце марта выяснилось, что президент Евросовета Шарль Мишель на прошлогодний саммит ООН по климату в Египте летал частным чартером. Это вызвало большое возмущение, ведь получается, что чиновники не придерживаются того, о чем договариваются — уменьшения выбросов". Из-за внимания к экологии и контролю за использованием средств налогоплательщиков тема чартерных перелетов регулярно становится причиной скандалов, добавил эксперт.

"Премьер Денис Шмыгаль на этот раз улетел в Канаду и Штаты из польского Жешува на Boeing 737-800 с обычной компоновкой в 189 кресел. Однако, можно ли этого не делать и улететь обычным самолетом – прямым или даже с пересадкой? Можно ли было сместить график на время, когда из того же Жешува вылетает прямой рейс в Нью-Йорк, или из Варшавы — в Торонто или Вашингтон?", — спрашивает политолог.

Он отметил, что, несмотря на относительно плодотворные переговоры, в публичной коммуникации не прозвучало слово "реформы", ведь именно в обмен на них западные страны будут готовы выделять финансирование под восстановление.

"Стоит ли для таких переговоров гонять целый отдельный самолет? И не выглядит ли это так же бестолково, как в случае с поездкой [председателя Евросовета Шарля] Мишеля на климатический саммит, когда просители прибывают к дающему с фанфарами и оркестром вместо скромного перелета рейсовым эконом-классом?", — говорится в блоге Сонюка.

Еще один малоприятный момент, о котором напомнил политолог, состоит в том, что, в отличие от европейских чиновников, тратящих на свои перелеты средства собственных налогоплательщиков – и при этом в большинстве случаев все же пытаются экономить – наш Кабмин тратит, как известно, средства западных доноров. "Ведь все, что собирается в Украине, сразу отправляется исключительно на армию. А остальные – от зарплат учителей и врачей до чартерных перелетов правительственных делегаций – оплачивают наши западные друзья. Что мы хотели показать им таким визитом?", — написал эксперт.

"Конечно, переговоры, личные контакты, новые пакеты санкций и военной помощи, поддержание темы Украины постоянно на первых страницах – это важные задачи, и было бы странно, если бы правительство ежедневно ими не занималось. Однако формат жизни "по старинке", "на широкую ногу", даже несмотря на то, что не можем себе этого позволить, сейчас очевидно не ко времени", — считает Сонюк.

Он отметил, что по общему правилу, европейские чиновники пытаются минимизировать использование частной авиации (даже, несмотря на то, что бюджет на нее ежегодно закладывается — для экстренных нужд), и по возможности пользоваться регулярными рейсами или поездами. "Очевидно, что подобный протокол вполне могли бы использовать должностные лица в Украине", — считает эксперт. Он также привел пример исследований, согласно которым объем выбросов на одного пассажира в чартерном частном самолете – от 5 до 14 раз больше, чем на регулярном коммерческом рейсе.