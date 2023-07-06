Шмигаль переводит ответственность за увеличение тарифов на местные общины

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Slava Kot
Премьер-министр Денис Шмигаль убеждает, что у местных общин достаточно денег, чтобы удерживать тарифы – в частности на воду. Об этом он отметил в эфире телемарафона "Единые новости".
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников
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Также он высказал свои соображения относительно цен на горючее.
В то же время, недавно стало известно, что именно Денис Шмигаль инициировал повышение тарифов на электроэнергию и водоснабжение, о чем сообщили волонтеры.
Отметим, что ранее Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к правительству и персонально премьеру Шмигалю по поводу тарифов. Так, АГУ в марте 2023 года просила Кабмин компенсировать из госбюджета предприятиям тепло- и водоснабжения разницу в тарифах на общую сумму 36 млрд грн.
А накануне предыдущего отопительного сезона в октябре 2022 года АГУ обращалась непосредственно к Денису Шмыгальу с просьбой не допустить принятия подготовленного правительством распоряжения относительно существенного удорожания газа для предприятий и соответствующего роста тарифов на отопление, ведь оно противоречит нормам действующего закона.
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