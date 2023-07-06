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Шмигаль переводит ответственность за увеличение тарифов на местные общины

Премьер-министр Шмигаль убеждает, что местные общины достаточно состоятельны, чтобы не поднимать тарифы на воду

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Денис Шмигаль убеждает, что у местных общин достаточно денег, чтобы удерживать тарифы – в частности на воду. Об этом он отметил в эфире телемарафона "Единые новости".

Шмигаль переводит ответственность за увеличение тарифов на местные общины

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников


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"Местные бюджеты имеют возможности поддержать финансово коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, и не повышать тарифы для людей. На сегодняшний день остатки на счетах местных бюджетов составляют более 150 млрд грн. Это позволяет общинам поддержать водоканалы и не возлагать дополнительное бремя платежей на граждан" , – заявил премьер.

Также он высказал свои соображения относительно цен на горючее.

"Снижение налогов в марте прошлого года позволило предотвратить подорожание горючего в трудные времена. Сейчас возврат налогов на довоенный уровень – это одно из наших обязательств перед МВФ, а также важная часть поддержки наших Вооруженных сил. Ведь каждая уплаченная в бюджет гривна сегодня идет на потребности Сил безопасности и обороны", – сказал он.

В то же время, недавно стало известно, что именно Денис Шмигаль инициировал повышение тарифов на электроэнергию и водоснабжение, о чем сообщили волонтеры.

Отметим, что ранее Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к правительству и персонально премьеру Шмигалю по поводу тарифов. Так, АГУ в марте 2023 года просила Кабмин компенсировать из госбюджета предприятиям тепло- и водоснабжения разницу в тарифах на общую сумму 36 млрд грн.

А накануне предыдущего отопительного сезона в октябре 2022 года АГУ обращалась непосредственно к Денису Шмыгальу с просьбой не допустить принятия подготовленного правительством распоряжения относительно существенного удорожания газа для предприятий и соответствующего роста тарифов на отопление, ведь оно противоречит нормам действующего закона.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/942949-shmygal-perekonuye-shho-mistsevi-gromady-dostatno-zamozhni-aby-ne-pidnimaty-taryfy-na-vodu
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