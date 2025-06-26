Шмигаль – на выход: названы точные сроки отставки действующего Кабмина

Отставка действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предположительно состоится в середине июля — в период с 15 по 17 число, заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: 24 Канал

По его словам, процесс смены главы правительства не ограничивается только заявлением об отставке. Он включает также избрание нового главы Кабинета Министров, а значит, требует определенного времени. На сегодняшний день уже начат сбор подписей за отставку, однако, как отметил Разумков, затяжная пауза в работе Верховной Рады замедляет этот процесс.

Депутат подчеркнул, что представители Офиса президента якобы дали указание депутатам из фракции "Слуга народа" воздержаться от подписания инициативы по освобождению Шмыгаля. Это может свидетельствовать о внутренних консультациях или поиске компромиссного кандидата на новую должность премьера.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что коллег из монобольшинства уже предупредили о подготовке к возможной внеочередной сессии парламента 7-8 июля. Именно тогда, по словам Гончаренко, может быть рассмотрен кадровый вопрос об изменении главы правительства.

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" недавно заявил, что замена Шмыгаля может произойти уже 15 июля, что совпадает с оценкой Разумкова.

Как уже писали "Комментарии", в Верховной Раде Украины инициируют выражение недоверия Кабинету министров Украины. Однако некоторые народные избранники, хотя и согласны с необходимостью уволить министров, отмечают, что сделать это невозможно. Народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал инициативу коллег, отметив, что с удовольствием подпишет вотум недоверия, но есть одно "но".