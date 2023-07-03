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Шмигаль должен понести ответственность за повышение тарифов в интересах бизнеса, - Мосийчук

Мосийчук заявляет, что Денис Шмигаль сначала сам "продавливал" повышение тарифов

3 июля 2023, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль должен понести ответственность за то, что сначала сам "продавливал" повышение тарифов в интересах коммерческих предприятий, а затем стал говорить, что такого решения не согласовывал. Об этом в видеоролике заявил волонтер и бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Шмигаль должен понести ответственность за повышение тарифов в интересах бизнеса, - Мосийчук

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Отметим, что ранее разгорелся скандал с решением НКРЭКУ о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. По словам главы правительства, это решение якобы не было согласовано. Однако, по словам волонтера, эти слова не соответствуют действительности.


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“Кажется мне, что Денис Шмигаль тупо лжет сейчас обществу. В присутствии около 30 человек на заседании Антикризисного штаба это лицо, ныне исполняющее обязанности премьер-министра, Денис Шмигаль просто криком кричал о необходимости "свободной" цены на импорт электроэнергии — что цену нужно отпустить. При рассмотрении вопроса тарифов поддерживал позицию по их наибольшему повышению тарифов на электроэнергию – и так же согласовывал увеличение тарифов на воду. А сейчас он говорит, что решение не согласовано, хотя тогда руководитель НКРЭКУ говорил ему, что этого делать нельзя. Именно тогда он сорвался и кричал, мне об этом рассказывали очевидцы, которые были на заседании Антикризисного штаба, я это знаю из нескольких источников”, — подчеркнул Мосийчук.

В результате ситуацию с тарифами на воду удалось исправить только после того, как в нее вмешался президент Владимир Зеленский, не давший Денису Шмыгалю их повысить. В то же время волонтер уверен, что за свои действия глава правительства должен отвечать перед законом.



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