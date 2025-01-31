Шабунин раскритиковал Минобороны за смену руководства АОЗ: контраргументы главы ЦПК

Все решения министра обороны Украины Рустема Умерова относительно увольнений и назначений в Агентстве оборонных закупок являются незаконными, заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он подчеркнул, что до 3 февраля 2025 года есть три действующих члена наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, а потому он правомочен.

Шабунин прокомментировал смену руководства АОЗ. Фото из открытых источников

"Минобороны наконец-то выдало юридическую позицию по смене руководства АОЗ. И это катастрофа. Следовательно, юридическая позиция министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что после увольнения им Тараса Чмута и Юрия Джигира наблюдательный совет АОЗ стал неправомочным", — отметил Виталий Шабунин.

В Минобороны заявили, что из-за того, что в составе наблюдательного совета осталось только двое членов из пяти, то "его полномочия временно переходят в Министерство обороны Украины", и добавили, что это дает Минобороны право назначать, увольнять и отстранять директора, а также назначать временного исполняющего обязанности директора.

"Опираясь именно на эту юридическую позицию – наблюдательная неправомочная (потому что есть двое из пяти членов), – Умеров и принимал все свои решения по руководству АОЗ. В том числе и сегодняшнее – об увольнении Марины Безруковой", – написал глава ЦПК.

Он добавил, что наблюдательный совет АОЗ является правомочным до 3 февраля 2025 года и после увольнения Чмута и Джигира в его составе осталось не двое членов, как пишет Минобороны, а трое.

"Третьим действующим членом наблюдательного совета (до 3 февраля) является Патрик Аурой, о котором в заявлении МО написано следующее: "20 января 2025 года один из независимых членов наблюдательного совета сообщил о выходе из состава совета". Полномочия Ауроя досрочно прекращаются по его собственному желанию по его заявлению от 20 января. Но по закону (п. 4 ч. 8 ст. 11-2 закона Украины "Об управлении объектами госсобственности") такие полномочия прекращаются через две недели с даты подачи заявления", – объяснил Виталий Шабунин.

Следовательно, убежден он, до 3 февраля 2025 года есть трое действующих членов наблюдательного совета, поэтому он является правомочным, а все кадровые решения Умерова – незаконны.

"Мы в ЦПК знали, что именно так Умеров попытается оправдать уничтожение независимости АОЗ. Именно поэтому еще вчера дополнили наше заявление о преступлении этими деталями. Вот документ . И о международной поддержке, непрерывной которой будет оправдываться Умеров. Политические решения о финансировании союзники приняли раньше шапито , которое устроил с агентством министр обороны. Например, £2 млрд было выделено еще в июле, а не сегодня, как пытается убедить нас Умеров в Facebook ", – заявил он.