Сергей Лозовский: "Имидж "нового лица" больше не спасает Зеленского"

Сегодняшний пантеон политических героев Украины - это фигуры, которых превозносит одна группа избирателей и ненавидит другая. К такому выводу приходит политический аналитик Сергей Лозовский, анализируя результаты социологического исследования Центра имени А. Разумкова.

Лозовский заключает, что "имидж "нового лица" больше не спасает президента Владимира Зеленского, потому что его баланс доверия/недоверия "ушел в минус" - 44% против 49%".

По словам Лозовского, аванс доверия, выданный избирателями Зеленскому и "слугам народа" на президентских выборах и выборах в Верховную Раду, подошел к концу - сегодня им не доверяет больше людей, чем доверяет.

В то же время, Лозовский отмечает, что у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова ("минус 6%") тоже отрицательный баланс доверия/недоверия, как и у премьера Дениса Шмыгаля ("минус 48%").

"Можно сказать, что власть и оппозиция символически объединились - у всех самых влиятельных политиков уровень недоверия превышает уровень доверия", - делится наблюдением аналитик.

При этом Лозовский отмечает, что самый высокий рейтинг доверия среди оппозиции – у народного депутата и главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Что до оппозиции, то здесь самый высокий уровень доверия у главы политсовета ОПЗЖ и народного депутата Виктора Медведчука - 20,2%", - пишет аналитик.

"За ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - они примерно на одном уровне. 16,4% - это фан-клуб Порошенко, 16,7% у Тимошенко. Справедливости ради, 22,2% у Святослава Вакарчука, но он уже не имеет отношения к политике, потому что "без боя" покинул Верховную Раду и партию "Голос", - добавил он.

В то же время, Лозовский отмечает, что антирейтинг Медведчука ниже, чем у Тимошенко и Порошенко.

"Что касается антирейтинга, то в тройке Порошенко-Тимошенко-Медведчук снова лидирует глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь". Его антирейтинг составляет "минус 49,2%", в то время как у Тимошенко "минус 59,9%", а у Порошенко вообще "минус 62,4%",

"Очень интересная картина, если анализировать с точки зрения "Майдан – Антимайдан". Получается, что у активно поддержавших Евромайдан Порошенко и Тимошенко антирейтинг больше, чем у противника Майдана в лице Медведчука", - делает вывод политический аналитик Сергей Лозовский.

Ранее "Комментарии" сообщали, как изменился рейтинг Зеленского.

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