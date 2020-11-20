Седьмая годовщина Майдана: Венедиктова отчитывается о более 80 дел в суде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступила с отчетом в видеообращении, в котором проинформировала о статусе рассмотрения судебных дел, связанных с Майданом. Так, Государственное бюро расследований сейчас ведет следствие по 60-ти делам Майдана, а 86 дел уже слушаются в судах.

Фото: zik.ua

Венедиктова сообщила, что сейчас Департамент по делам Майдана осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в 60-ти уголовных производствах, охватывающих более 4300 случаев правонарушений. В судах первой инстанции ведется поддержка публичного обвинения в 86-ти судебных делах в отношении 176 человек.

В 2020 году соответствующие органы сообщили о подозрении 37 человек, из них 26 правоохранителей, 3 судей и 8 граждан.

Сообщается, что органы судебной власти заочно избрали меры пресечения в виде содержания под стражей 27 подозреваемых, из которых 22 — бывшие правоохранители, 4 бывших чиновников и одно гражданское лицо. Согласно ходатайству прокуроров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей експрезиденту по подозрению в узурпации власти и бывшему главе Службы безопасности, министру обороны и министру внутренних дел. Лицам инкриминируется организация умышленных убийств, покушений на убийство протестующих и террористических актов в период между 18-20 февраля 2014 года.

Генпрокурор отметила, что с начала 2020 года прокуратура получила разрешения суда на осуществление досудебных расследований по пяти бывших "беркутовцев", которых заподозрили в умышленных убийствах 48 человек и покушений на 80 человек, терроризма и других преступлений 20 февраля 2014.

Прокуроры получили решение о заочном судебном разбирательстве по делам Майдана. Речь идет о получении разрешения суда на специальное судебное производство по делу по обвинению "беркутовца" в превышении власти и служебных полномочий у на улице Банковой во время событий 1 декабря 2013.

Ирина Венедиктова сообщила, что Департамент по делам Майдана направил в суд 19 обвинительных актов по 25-ти людям, среди которых 6 судей и 13 сотрудников правоохранительных органов.

С начала расследование дел Майдана прокуроры направили 110 обвинительных актов по 206 гражданам, из них 21 обвинительный приговор вступил в силу. Из областных органов прокуратуры в суд поступило 106 обвинительных актов по 123 гражданам, из которых действующими являются приговоры по 24-м подозреваемым.

По словам генпрокурора Венедиктовой, последние годы принято всего несколько десятков приговоров из-за загруженности органов судебной власти и недостатков уголовного процессуального законодательства.





Ранее "Комментарии" сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, возможны ли выборы 2021 на оккупированных территориях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!