Сбылось наоборот: Корбан предрек захват Харьковщины и не верил в контрнаступление ВСУ



















Бизнесмен призвал готовиться к оккупации россиянами новых украинских территорий и советовал отступить с Донбасса за линию Маннергейма.

Геннадий Корбан

Геннадий Корбан убеждал, что контрнаступление ВСУ нереально, Харьковщине грозит полная оккупация Вооруженными силами РФ, а из Донбасса украинским военным надо “отходить на линию Маннергейма”. Такие заявления бизнесмен сделал ровно месяц тому назад – 10 августа в интервью для украинской службы BBC .

“Морчат людям головы – сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель – освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду, – заявлял бизнесмен в начале августа. – На прошлой неделе в Херсонскую область россияне завезли около 30 батальонно-тактических групп. Знаете, сколько это людей – 20 тысяч. Хотя говорили, что у Путина нет резервов, что он из Крыма никого не завозит. Он завез кучу техники, танки”.

Корбан также рассказывал о возможном увлечении россиянами Харьковщины и всего юга Украины. Бизнесмен убеждал, что враг имеет серьезное преимущество.

Он собирается оккупировать Харьковскую область и отобрать ее. Соответственно, Донбасс – Луганск и Донецк он собирается оккупировать Запорожскую область, которую уже оккупировал на 80%. Он почти полностью оккупировал Херсонскую область, он собирается оккупировать Николаевскую и Одесскую области, отрезать Украину от моря, и сделать Украину внутренним государством. Понимаете?”, – говорил Геннадий Корбан в интервью BBC Украина.

По словам бизнесмена, в случае захвата Запорожья россиянами Днепр тоже не устоит. Корбан также советовал Вооруженным силам Украины отступить с Донбасса на более выгодные рубежи, укрепленную линию, на которой и держать кафиров.

“Ребята, на Донбассе уже все понятно. Делаем линию Маннергейма и держим их, откуда-то отходим, понимаете, и держим их по этой линии”, – настаивал Геннадий Корбан.

Отметим, по оценке американского Института изучения войны (ISW) украинские военные за последние несколько суток освободили на Харьковщине примерно 2500 квадратных километров украинской территории и имеют все шансы загнать оккупантов в котел вокруг Изюма. Утром 10 сентября появилась информация об увольнении Вооруженными силами Украины Купянска – ключевого логистического узла российских оккупантов. Российские СМИ сообщают о боях в районе Лимана – на подступах к Изюму.

Пока официально подтвердили увольнение 30-ти населенных пунктов в Харьковской области. Также идет контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Там украинские армейцы ежедневно увольняют оккупированные населенные пункты. Вчера стало известно об освобождении Александровки в Херсонском направлении. Украинская артиллерия и авиация уничтожают переправы через Днепр, базы военной техники и позиции россиян.

Добавим, ранее Министерство обороны Украины, Силы территориальной обороны и Днепропетровская областная военная администрация официально отрицали то, что Геннадий Корбан занимал какие-либо руководящие должности в структурах Сил обороны, или проходил военную службу. Опровергли и причастность бизнесмена к штабу территориальной обороны Днепропетровской области.

18 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении украинского гражданства Геннадия Корбана. 22 июля его не пустили на территорию Украины. С этого времени бизнесмен дал несколько интервью СМИ, критикуя военно-политическое руководство Украины, в частности – президента, Генштаб ВСУ. Корбан заявляет, что его лишили гражданства из-за “ценных советов” по обороне страны. Вроде бы Владимир Зеленский "обиделся", увидев в лице Геннадия Корбана своего конкурента.





Напомним, бизнесмен уже не в первый раз делает сомнительные прогнозы. Так, 25 февраля, во второй день полномасштабного российского вторжения, Геннадий Корбан заявлял, что жителям Днепра не нужно спускаться в укрытие во время воздушной тревоги, поскольку россияне, мол, "не используют тактику обстрела городов", потому что не хотят "слить местное население" . По словам Корбана, российские оккупанты якобы ведут себя "крайне сдержанно" в отношении гражданских.





























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