Санкции против Порошенко: какая суть скрытой стратегии

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, против которого ввели санкции, стал фигурой, используемой в политических играх, считает политтехнолог Олег Постернак.

Против Порошенко ввели санкции. Фото из открытых источников

"Санкции против Порошенко – это часть стратегии. Он стал в руках власти движущейся фигурой, которой играют и пользуются. Отработана лошадка без шанса победы на президентских выборах", – написал Олег Постернак.

Эксперт объяснил, какой логикой руководствовались власти, приняв решение наложить санкции на Порошенко.

"Минимум-эффект – насильственное возвращение Порошенко в политический топ-дискурс, подсветка для антиэлектората Зеленского как главного оппонента. Не дать расшириться Залужному за счет избирательной секты Порошенко", – отметил он.

Политтехнолог указал, что эта стратегия была пущена именно после телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"А это значит, что у Зеленского после разговора стало понятно видение сроков предстоящих выборов. Решено спешить", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.