Санкции против Порошенко: какая суть скрытой стратегии

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Марьян Ощановский
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, против которого ввели санкции, стал фигурой, используемой в политических играх, считает политтехнолог Олег Постернак.
Против Порошенко ввели санкции. Фото из открытых источников
Эксперт объяснил, какой логикой руководствовались власти, приняв решение наложить санкции на Порошенко.
Политтехнолог указал, что эта стратегия была пущена именно после телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.
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