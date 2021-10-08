Санкции против Медведчука – это попытка присвоить его имущество, - Кузьмин

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин на сайте "112" высказал свое мнение по поводу санкций СНБО.

Виктор Медведчук. Фото: 112ua

"Для тех, кто по простоте душевной верит в то, что СНБО вводит санкции против граждан Украины, подчёркиваю, очень даже не бедных граждан, для какой-то там борьбы с каким-то там злом, предлагаю включить мозги и начать думать самостоятельно", — сказал Кузьмин.

Ренат Кузьмин считает, что на само деле санкции СНБО связаны с теневыми схемами. В пример он приводит следующее:

Для того чтобы украсть у Медведчука и присвоить, к примеру, дорогой Мерседес и не сесть за это в тюрьму, власти нужно:



1. Решением СНБО наложить на Медведчука санкции и запретить ему осуществлять любые финансовые операции.

2. Направить Медведчуку налоговое решение-уведомление о необходимости заплатить транспортный налог на автомобиль.

3. Банк, исполняя санкционное решение СНБО, откажется принимать от Медведчука любые платежи, в т. ч. и налоговые.

4. За неуплату транспортного налога арестовать автомобиль и продать его, как имущество, находящееся в налоговом залоге, нужному человеку по цене ненамного превышающей сумму налога.

5. Погасить за Медведчука неуплаченный им налог, автомобиль перепродать по рыночной цене, деньги присвоить или просто оставить автомобиль себе за такую символическую цену.

"Учитывая, что за Мерседес стоимостью 200 000 долларов нужно заплатить ежегодный транспортный налог в 25 000 гривен, то "схема заработка" только на автомобилях Медведчука очень даже "жирная". Думаете это невозможно или я все это придумал? Для неверующих публикую налоговое уведомление с угрозой продать автомобиль в случае неуплаты транспортного налога и отказ банка принять налоговый платеж со ссылкой на запрет СНБО", — отметил Ренат Кузьмин.

Также Кузьмин считает, что то же самое может произойти и с налогом на недвижимость: дома, офисы, земельные участки, и с налогом на другое ценное имущество.









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