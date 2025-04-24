С армией не сложилось: Насирова вернули за решетку

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, обвиняемый в получении неправомерной выгоды, заключен под стражу.

Насирова вернули в тюрьму. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр противодействия коррупции, Высший антикоррупционный суд взял под стражу Романа Насирова, увеличив размер залога с 27 до 40 млн грн.

"Коллегия судей — Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский — частично удовлетворили ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен", — говорится в сообщении ЦПК.

Отмечается, что прокуратура подавала соответствующее ходатайство, поскольку появилась информация о мобилизации Романа Насирова. Прокуратура считает, что бывшее должностное лицо решило мобилизоваться исключительно из-за того, что менее чем за год истекает срок привлечения к уголовной ответственности.

"Суд допросил свидетелей, подтвердивших инициативу по поиску воинской части самим Насировым, его перевода с боевой должности на небоевую, наличием у него соответствующего заключения ВЛК. В то же время отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости ему являться в суд во время несения службы", — добавили в ЦПК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.