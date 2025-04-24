С армией не сложилось: Насирова вернули за решетку

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Марьян Ощановский
Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, обвиняемый в получении неправомерной выгоды, заключен под стражу.
Насирова вернули в тюрьму. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр противодействия коррупции, Высший антикоррупционный суд взял под стражу Романа Насирова, увеличив размер залога с 27 до 40 млн грн.
Отмечается, что прокуратура подавала соответствующее ходатайство, поскольку появилась информация о мобилизации Романа Насирова. Прокуратура считает, что бывшее должностное лицо решило мобилизоваться исключительно из-за того, что менее чем за год истекает срок привлечения к уголовной ответственности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.
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