В США рассекретили документ разведки, в котором упоминаются отравление Виктора Ющенко и убийства оппонентов Кремля.

Ющенко - лидер Оранжевой революции. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, записку обнародовал офис руководителя национальной разведки.

Отмечается, что документ стал следствием положения внутри проекта по финансированию разведывательных органов еще в 2016 году – члены Конгресса призвали Офис подготовить перечень российских общественно-политических деятелей, которых, скорее всего, убили российские спецслужбы.

Как пишет издание, записка датирована июлем 2016 года и называется "Убийства за границей по заказу Кремля, вероятно, продолжатся".

Отмечается, что в документе есть упоминание об отравлении на тот момент кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2003 году. .

В то же время, отмечает издание, в записке подают предположение о причастности российских спецслужб не как предположение западного разведывательного сообщества, а как "вывод его сторонников".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, изменение ядерной доктрины России — это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Большой Новоселки 22 ноября россияне осуществляли штурмы, использовав семь единиц техники и десантников. Он отметил, что оккупанты штурмуют из района Ровнополя, чтобы выйти на трассу Новоселка — Великая Новоселка.