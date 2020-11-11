Рейтинг власти в пике: что делать правительству

Новые опросы демонстрируют дальнейшее обрушение рейтингов власти, а также, что события в Украине разворачиваются в неправильном направлении. Какие методы и способы может использовать власть для улучшения ситуации рассказали украинские эксперты.

"Усталость от популизма"

Политический социолог Алексей Полтораков подчеркивает, что падение рейтингов любой власти – это объективная общеполитическая тенденция, характерная для любой демократической страны.

"Сказываются и социально-психологическая усталость, и социально-экономическое разочарование от неоправдавшихся ожиданий, – поясняет он. – Для текущей украинской ситуации показательны, прежде всего, серьезные темпы и масштабы "рейтингопада". И этот регресс объясняется скорее внутриполитическими, в смысле "внутривластными", обстоятельствами, дополнительно усугубившимися реалиями вирусной пандемии".

Однако, отмечает социолог, при этом значимой особенностью видится не столько разочарование во "власти" как таковой. Т.е. — не разочарование в действительно не оправдавшей практически никаких надежд "зеленой" команде "новых и свежих, честных и незаангажированных" политиков.

По мнению Алексея Полторакова, реальная проблема лежит гораздо глубже, – на уровне "усталости от популизма" как такового, как общемирового политического феномена эпохи "постмодерна". И это обстоятельство характерно не только для украинского, но также, например, и для американского общества, уставшего, соответственно, от "трампизма".

"Как ни странно, внешне усугубляющее и без того непростую ситуацию обстоятельство пандемии коронавируса может косвенно оказать благоприятное воздействие на отношение украинского общества к власти, – считает эксперт. – Прежде всего, апеллируя к "гуманитарным" настроениям сочувствия к заболевшим и пострадавшим от не щадящего никого – ни бедного, ни богатого – вируса".

При этом нынешняя модель "стратегических коммуникаций" власти с обществом оставляет желать много лучшего, подчеркивает Алексей Полтораков.

"Конечно, об "обратном отсчете времени" в терминах перехода рейтинга в антирейтинг говорить еще рано, но однозначная тенденция такового уже налицо, – говорит социолог. – А выходить из всё более крутого пике необходимо отнюдь не путем очередного включения "форсаж"-режима "бешеного принтера", — а реальной системной работой, ключевой составляющей которой являются внутренне неприятные и внешне непопулярные решения, в т.ч. кадровые".

"Погоня за рейтингами к хорошему не приводит"

С точки зрения интересов украинского общества и положения в стране, говорить нужно не о спасении рейтинга партии власти. Речь должна идти о конкретных шагах, действиях этой самой власти для выполнения конкретных задач. В этом уверен PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько.

"Вот чего не хватает, – подчеркивает он. – Мы видим медийную активность, слышим одни обещания, но с действиями – проблема. С системностью – проблема. Мы до сих пор не можем назвать какую-то официальную политическую доктрину этой власти. Курс, которым она движется и ведет страну".

Зато очень четко артикулируются провалы. И одним из их последствий стало поражение партии власти на местных выборах, отмечает Александр Солонько.

"Посмотрите хотя бы на ситуацию в Киеве, – обращает он внимание. – Полный провал на выборах мэра и очень скромный результат в Киевсовете".

Аналитик поясняет: "Как показывает история предшественников, погоня за рейтингами сама по себе еще ни к чему хорошему не приводила. Партия власти до сих пор имеет серьезный уровень поддержки как парламентская сила. Вот только думать нужно не о том, как, ее нарастить или не потерять. Нужно решить, как использовать это доверие для того, чтобы реализовать конкретные политические решения в стране, чтобы решить ряд проблем, пройти кризис, достичь реальных положительных преобразований. А рейтинги не всегда объективны. Даже если достичь успеха по существу".

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров представил результаты экономического аудита страны и экономическое видение до 2030 года. На основании полученных данных, специалисты уже сделали вывод о тотальном разворовывании запасов. Последствия результатов и возможные дальнейшие действия правительства проанализировали украинские эксперты.

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