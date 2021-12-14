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Референдум должен инициировать только народ, — Разумков прокомментировал слова президента

Нардеп считает, что сначала нужно узнать, о чем будут спрашивать украинцев на референдуме по Донбассу

сегодня, 13:33
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинский политик, руководитель МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков рассказал корреспонденту портала "Комментарии", как он относится к озвученному президентом предложению по проведению референдума по Донбассу.

Референдум должен инициировать только народ, — Разумков прокомментировал слова президента

Дмитрий Разумков, фото Facebook

По словам Разумкова, это не нормально, что мы будем проводить референдум по инициативе некоторых государств. Ведь в соответствии с принятым законом (Закон "О всеукраинском референдуме" № 1135-ІХ), референдум можно проводить только по инициативе народа.

"Во-вторых, любой референдум имеет какой-то главный вопрос, надо указывать, что там будет обсуждаться. Какой там будет вопрос? Отдать территорию Луганской, Донецкой областей кому-то? Я думаю, что так вопрос не может стоять. Чтобы была профессиональная дискуссия, президенту надо четко указывать, что он будет предлагать, свое видение и свою позицию", подчеркнул нардеп.

Поэтому пока неизвестно что будут спрашивать у народа, нельзя утверждать, что это как-то поможет в вопросах деоккупации украинских территорий и завершении войны, добавил Разумков.

Напомним, что в пятницу, 10 декабря, в эфире 1+1 президент отметил, что он не исключает проведения референдума по Донбассу. Он добавил, что вопрос не в статусе территорий, а главной темой будет завершение войны в Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле отреагировали на идею Зеленского о референдуме по Донбассу. Пресссекретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков, давая комментарий о сделанном заявлении украинского президента о проведении будущего референдума по ситуации на Донбассе, отметил, что это — внутренние дела нашего государства.



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Источник: https://comments.ua/ua
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