Разграничение территорий Киевской области и столицы должно решаться конструктивно и без спекуляций, - Василий Володин

Вопрос о разграничении территорий Киевской области и города Киева, вокруг которого уже более 10 лет много слухов, должен быть решен конструктивно и без спекуляций. Поэтому на ближайшее заседание Киевского областного совета глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин будет инициировать уточнение Схемы планирования территории Киевщины в части того, что этот документ по закону не может и не устанавливает или изменяет никаких границ как области, так и, разумеется, города Киева. Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Василий Володин - koda.gov.ua

"Схема планирования территории Киевской области – стратегически важный документ для развития всей области и ее общин. Наш регион едва ли не единственный в Украине, который до этого его не имел. Надеюсь, все понимают, что планирование развития семи районов и 69 общин области – это не только вопрос границ Коцюбинского и Киева. Однако проведение в Схеме планирования территории области условной линии между областью и столицей в любом месте – с лесом, без леса, по фактической застройке/инфраструктуре Коцюбинского – будет таким же сомнительным и дискуссионным, как и та условная линия, которая была в первоочередном варианте Схемы. И так будет до тех пор, пока границы города Киева не будут окончательно определены по закону Верховной Рады Украины", – отметил Василий Володин.

Глава КОГА уточнил, что вопрос о разграничении территорий Киевской области и столицы рассматривался вчера, 11 ноября, на заседании подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Благодарю народных депутатов и членов подкомитета за возможность собраться и обсудить проблемные вопросы, связанные с темой разграничения территорий Киевской области и столицы. Согласно постановлению Верховной Рады Украины и решению Кабинета министров, территория Коцюбинского поселкового общества принадлежит к территории Бучанского района Киевской области. Несмотря на это, вокруг этого вопроса распространяется много слухов, спекуляций и политических заигрываний. Поэтому я считаю справедливым и логичным для власти этой общины добиваться установления границ территории своего населенного пункта. И здесь надеюсь на конструктивную позицию Киева. Надо брать ответственность, сообща садиться и разграничивать. Это не может длиться годами", – резюмировал Василий Володин.

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