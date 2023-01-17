Раскаяние и подача в отставку: Алексей Арестович написал заявление «по собственному» (ФОТО)

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского – Алексей Арестович, около часа назад опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию заявления на имя главы Офиса Президента, в котором просит освободить его от занимаемой должности.

Алексей Арестович, из открытых источников

"Прошу уволить меня с должности советника (вне штата) Офиса по собственному желанию", — написано в заявлении.

На документе, адресованному Андрею Ермаку, лежало удостоверение Арестовича.

Размещенное на фотографии заявление, Арестович прокомментировал, добавив несколько слов от себя.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка. Значит, в отставку", — отметил мужчина.

Несколькими часами ранее Арестович разместил у себя на странице пост, в котором принес извинение жертвам недавней трагедии в Днепре.

"Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом", — написал он.

Также Арестович добавил, что он виноват априори, мол, и неважно, по какой причине эта ситуация произошла. Политик пообещал в будущем строже относиться к информации, которую он озвучивает.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша продолжает наращивать объемы гуманитарной помощи, передаваемой Украине. В данный момент активно ведется сбор теплой одежды и окопных свечей, которые, к слову, польские волонтеры собственноручно делают из картона, воска и консервных банок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!