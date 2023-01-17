Раскаяние и подача в отставку: Алексей Арестович написал заявление «по собственному» (ФОТО)

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Vitalii Rozkariaka
Внештатный
советник президента Украины Владимира Зеленского – Алексей Арестович, около
часа назад опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию
заявления на имя главы Офиса Президента, в котором просит освободить его от
занимаемой должности.
Алексей Арестович, из открытых источников
"Прошу уволить
меня с должности советника (вне штата) Офиса по собственному желанию", —
написано в заявлении.
На документе,
адресованному Андрею Ермаку, лежало удостоверение Арестовича.
Размещенное на
фотографии заявление, Арестович прокомментировал, добавив несколько слов от
себя.
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка. Значит, в отставку", — отметил мужчина.
Несколькими
часами ранее Арестович разместил у себя на странице пост, в котором принес
извинение жертвам недавней трагедии в Днепре.
"Я приношу
искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем,
кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара
российской ракеты в жилой дом", — написал он.
Также Арестович добавил,
что он виноват априори, мол, и неважно, по какой причине эта ситуация
произошла. Политик пообещал в будущем строже относиться к информации, которую
он озвучивает.
Напомним, ранее
мы сообщали, что Польша продолжает наращивать объемы гуманитарной помощи,
передаваемой Украине. В данный момент активно ведется сбор теплой одежды и
окопных свечей, которые, к слову, польские волонтеры собственноручно делают из
картона, воска и консервных банок.
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