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Рандомные вбросы в телеграм-каналах - главная стратегия советника главы ОП Подоляка, - источник

По данным источника, помощник Ермака советует шефу играть на опережение с помощью телеграм-каналов

сегодня, 19:08
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Рандомные вбросы в телеграм-каналах - главная стратегия советника главы ОП Подоляка, - источник

В последнее время главные инсайды из подковерной жизни политических элит украинцы черпают из Telegram-каналов. Забавно, что некоторые из них ведут сами же представители власти, в частности из Офиса президента. И это не просто рандомные вбросы, как оказалось, а главная стратегия советника главы ОП Михаила Подоляка, как сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

"Подготовка медиа поля и телеграмм-сообществ о провокациях против главы Офиса - старый прием, который призван прикрыть спайку за провалы по следующим трекам: проведение выборов на Донбассе - сегодня в ВР окончательно поставили точку в возможности реализовать это обещание, что заводит в тупик Минские соглашения; уход Сенцова с крыла ОП к Яценюку и Ахметову и создание конкурента на президентском поле, невозможность контролировать парламент", - говорится в новости.

Но несмотря на спланированную стратегию, Андрей Ермак боится, что таким образом могут всплыть и нежелательные инсайды. Такие, как тайные соглашения по делу Петра Порошенко.

"Больше всего Ермак переживает, что всплывут детали его соглашения по Петру Порошенко, для посадки которого Ермак получил даже своего генпрокурора. Но кроме блоков имени главы ОП и дела его брата на "Прямом канале", так ничего и не случилось с пятым президентом", - пишет "Украина 24/7".

Напомним, совладелец анонимного телеграм-канала "Резидент" прокомментировал разговоры о продаже канала.


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