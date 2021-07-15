Рада собирается втрое снизить налог на доход от игорного бизнеса: что это значит

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Ольга Чародий
Верховная Рада приняла 15 июля за основу проект закона 2713д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Эксперты оценили это решение для портала "Комментарии".
Игорный бизнес (фото из открытых источников)
Глава Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха
и развлечений Игорь Макиевский считает, что без принятия этого закона (и чем
быстрее — в целом, тем лучше) легальный рынок игорного бизнеса просто не
запустится.
По его словам, в действующих на данный момент нормах налог на
доход прописан некорректно. Речь идет фактически о налоге не с дохода, а с
оборота. Законопроект урегулирует этот момент. Им также предусматривается, что
субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.
Внесены изменения и в нормы касательно налога с выигрыша. Налогом должны облагаться не все потраченные деньги + выигрыш, а лишь выигранная сумма. Иначе
при ставке 1000 грн при коэффициенте 1,1, человек вместо получения 1,1 тыс грн
и уплате налога с выигранной сотни, должен будет отдать более 200 грн (19,5% от
всей суммы), то есть, фактически, выиграть себе в убыток.
Глава ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в
Украине" Елена Мочалова подчеркивает, что отсутствие внятных правил
налогообложения тормозит развитие легального игорного бизнеса. Потому принятие
в первом чтении законопроекта 2713д называет приятным знаком для рынка.
Комментируя предложение установить единую ставку налога на
доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных
игр и выпуска и проведения лотерей в 10% (10% ggr), эксперт отмечает, что налог
на прибыль никуда не делся — и будет также выплачиваться в бюджет.
Что касается налога на выигрыш, то предложенная норма вполне
логична, считает Елена Мочалова. Проектом предусматривается, что крупные
выигрыши (более 8 минимальных зарплат) подлежат налогообложению налогом на
доходы физических лиц и военным сбором. При этом при налогообложении выигрышей
в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на
участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.
Эксперт экономических программ Украинского института будущего
Даниил Монин считает принятый пока в первом чтении законопроект положительным.
Даниил Монин считает это крайне пагубной практика, которая привела к тому, что в Украину невозможно привлечь инвесторов.
Напомним, ранее Верховная Рада Украины рассмотрела доработанный проект закона №2713-д о налогах на доходы от азартных игр и оплате за лицензии. Об изменениях, которые предлагают внести в Налоговый кодекс, доложил глава парламентского подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.
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