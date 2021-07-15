Рада собирается втрое снизить налог на доход от игорного бизнеса: что это значит

Верховная Рада приняла 15 июля за основу проект закона 2713д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Эксперты оценили это решение для портала "Комментарии".

Игорный бизнес (фото из открытых источников)

Глава Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений Игорь Макиевский считает, что без принятия этого закона (и чем быстрее — в целом, тем лучше) легальный рынок игорного бизнеса просто не запустится.

"Потому что по действующему Налоговому кодексу и тем регуляциям, которые там прописаны, работать легально можно, а заработать – нет. Стоимость лицензии у нас чуть ли не самая дорогая в Европе. А когда это еще и совместили с нормами, прописанными в Налоговом кодексе, нагрузка стала непосильной. Так что речь идет не о снижении налогов для игорного бизнеса, как пытаются преподнести некоторые политик, а о балансировании налоговой нагрузки для этого вида деятельности", — поясняет Игорь Макиевский.

По его словам, в действующих на данный момент нормах налог на доход прописан некорректно. Речь идет фактически о налоге не с дохода, а с оборота. Законопроект урегулирует этот момент. Им также предусматривается, что субъекты хозяйствования должны платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

Внесены изменения и в нормы касательно налога с выигрыша. Налогом должны облагаться не все потраченные деньги + выигрыш, а лишь выигранная сумма. Иначе при ставке 1000 грн при коэффициенте 1,1, человек вместо получения 1,1 тыс грн и уплате налога с выигранной сотни, должен будет отдать более 200 грн (19,5% от всей суммы), то есть, фактически, выиграть себе в убыток.

"Также предлагается отменить необоснованное тройную плату за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат. И не вводить нулевую ставку налога на доход. Уже уплаченные тройные платежи зачисляются организаторам азартных игр в счет будущих ежегодных платежей за лицензию, — поясняет Игорь Макиевский. – То есть, речь вовсе не идет об уменьшении в три раза налогов для игорного бизнеса, как пытаются сейчас показать некоторые".

Глава ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова подчеркивает, что отсутствие внятных правил налогообложения тормозит развитие легального игорного бизнеса. Потому принятие в первом чтении законопроекта 2713д называет приятным знаком для рынка.

"Имею надежду, что 2713д не убьют правками и заключительными положениями, которые не будут касаться налогообложения вообще. Конечно, поправок будет немало, но нужно понимать, что налогообложение — это одна из составляющих, по которой подпольный игорный бизнес вне закона искореняется, а альтернатива — легальная деятельность", — поясняет Елена Мочалова.

Комментируя предложение установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей в 10% (10% ggr), эксперт отмечает, что налог на прибыль никуда не делся — и будет также выплачиваться в бюджет.

Что касается налога на выигрыш, то предложенная норма вполне логична, считает Елена Мочалова. Проектом предусматривается, что крупные выигрыши (более 8 минимальных зарплат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. При этом при налогообложении выигрышей в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.

"Налогообложение от 48 тысяч, — верное решение, – говорит эксперт. – Ведь если облагать налогом малые выигрыши, клиент будет ходить играть к нелегалам, которые, пока еще остались. Уверена, что когда математика бизнеса будет понятна, иностранные инвесторы зайдут на украинский легальный игорный рынок".

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает принятый пока в первом чтении законопроект положительным.

"Вывести рынок из тени в легальное поле и установить сразу высокие налоги было очевидно неразумным шагом, — говорит он. — С другой стороны, крайне забавно выглядит снижение налогов по игорке, когда парламент рассматривает законопроект 5600, который предполагает повышение налогов по всем фронтам. Такое ощущение, что законодатели стремятся к тому, чтобы всё остановилось само из-за огромных налогов. И только когда это происходит, начинают думать: почему же оно не работает?".

Даниил Монин считает это крайне пагубной практика, которая привела к тому, что в Украину невозможно привлечь инвесторов.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины рассмотрела доработанный проект закона №2713-д о налогах на доходы от азартных игр и оплате за лицензии. Об изменениях, которые предлагают внести в Налоговый кодекс, доложил глава парламентского подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!