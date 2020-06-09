Рада готовится ко второму чтению закона об игорном бизнесе

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Антон Корнилов
Верховная Рада Украины рассматривает законопроект об игорном
бизнесе с конца 2019 года. Закон был принят в первом чтении в январе 2020 года,
но к нему подали около 3500 поправок, а распространение пандемии коронавируса Covid-19 и общенациональный
карантин в стране замедлили дальнейшее рассмотрение. Но уже в июне народные
депутаты планируют рассмотреть закон об игорном бизнесе во втором чтении. Об
этом сообщили в издании "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на источник в Верховной
Раде.
По информации издания, рассмотрение закона во втором чтении
должно пройти уже в следующий вторник, 16 июня. Под действие закона попадут
наземные и онлайн-казино, онлайн-букмекеры, онлайн-покер, тотализаторы, игровые
автоматы и пункты приема ставок. Игорную лицензию не смогут получить компании с
уставным капиталом менее 30 миллионов гривень и компании, в которых акционерами
и/или бенефициарами являются граждане стран-агрессоров.
Лицензия обойдется в 1,92 миллиона евро в год для столичных
казино и 960 тысяч евро в год для других городов. Также операторы будут платить
по 28 тысяч евро ежегодно за каждую рулетку, а за каждый игровой стол — 14,4
тысячи евро в год. Стоимость лицензии для онлайн-казино будет разной: 624
тысячи евро в год до подключения системы мониторинга доходов и 208 тысяч евро в
год в случае подключения системы.
Операторы онлайн-казино и украинские букмекеры смогут
принимать ставки не только от украинцев, но и от иностранцев.
Как сообщал портал "Комментарии", в конце марта умер король игорного бизнеса Макао и миллиардер Стэнли Хо.
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