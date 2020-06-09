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Рада готовится ко второму чтению закона об игорном бизнесе

Законопроект об азартных играх рассматривают с осени 2019 года

сегодня, 17:39
Автор:

Антон Корнилов
Рада готовится ко второму чтению закона об игорном бизнесе

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект об игорном бизнесе с конца 2019 года. Закон был принят в первом чтении в январе 2020 года, но к нему подали около 3500 поправок, а распространение пандемии коронавируса Covid-19 и общенациональный карантин в стране замедлили дальнейшее рассмотрение. Но уже в июне народные депутаты планируют рассмотреть закон об игорном бизнесе во втором чтении. Об этом сообщили в издании "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на источник в Верховной Раде.

По информации издания, рассмотрение закона во втором чтении должно пройти уже в следующий вторник, 16 июня. Под действие закона попадут наземные и онлайн-казино, онлайн-букмекеры, онлайн-покер, тотализаторы, игровые автоматы и пункты приема ставок. Игорную лицензию не смогут получить компании с уставным капиталом менее 30 миллионов гривень и компании, в которых акционерами и/или бенефициарами являются граждане стран-агрессоров.

Лицензия обойдется в 1,92 миллиона евро в год для столичных казино и 960 тысяч евро в год для других городов. Также операторы будут платить по 28 тысяч евро ежегодно за каждую рулетку, а за каждый игровой стол — 14,4 тысячи евро в год. Стоимость лицензии для онлайн-казино будет разной: 624 тысячи евро в год до подключения системы мониторинга доходов и 208 тысяч евро в год в случае подключения системы.

Операторы онлайн-казино и украинские букмекеры смогут принимать ставки не только от украинцев, но и от иностранцев.

Как сообщал портал "Комментарии", в конце марта умер король игорного бизнеса Макао и миллиардер Стэнли Хо.


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Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/novaya-real-nost-igornogo-biznesa-na-ukraine-rada-gotovitsya-ko-vtoromu-chteniyu/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.024489731747000976
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