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Работа в Раде никому не интересна: сколько депутатов досрочно сложили мандат

Более 50 парламентариев досрочно оставили работу в Раде

сегодня, 21:55
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Марьян Ощановский

За весь период работы Верховной Рады 9-го созыва 54 народных депутатов досрочно лишили полномочий, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Работа в Раде никому не интересна: сколько депутатов досрочно сложили мандат

Депутаты уходят из Рады. Фото из открытых источников

"В общей сложности 54 депутата досрочно были лишены мандата за весь период этого созыва по разным причинам: кто-то, потому что пошел на работу в правительство, кто-то, потому что потерял гражданство, кто-то по причине смерти, кто-то по собственному желанию", — сказал Руслан Стефанчук.

Спикер ВР подчеркнул, что пока нет ни одного депутата, потерявшего мандат согласно решению суда.

"Это связано с тем, что судебное разбирательство — это длительный процесс. Однако, как только мы получим соответствующее решение, такой депутат, безусловно, будет досрочно лишен своих полномочий", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что необходимо объединять украинцев, независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3980701-u-radi-cogo-sklikanna-54-deputati-dostrokovo-buli-pozbavleni-mandativ-stefancuk.html
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