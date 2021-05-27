Провалив предвыборные обещания, власть начала преследовать Виктора Медведчука — Юрий Бойко

Нынешняя украинская власть занимается не обеспечением достойного уровня жизни населения, а преследованием политической оппозиции. Таким мнением на заседании Согласительного совета в Верховной Раде Украины поделился сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко.



Юрий Бойко о суде над Медведчуком. Фото из открытых источников

"За два года власть не выполнила ни одного предвыборного обещания: нет мира на Донбассе, растут коммунальные тарифы и цены, сокращаются рабочие места, люди массово уезжают из страны. "Эпоха бедности" перешла в "эпоху нищеты", — считает политик. — Вместо этого власть занимается политическими преследованиями оппозиции и устраивает шоу для отвлечения внимания общества от своих провалов".

По словам Бойко, сначала были заблокированы телеканалы, которые якобы сообщали правду о происходящем в стране. Следующим шагом власти стали санкции против народных депутатов от ОПЗЖ – председателя Политсовета партии Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака.

"Теперь Виктора Медведчука вообще отправили под домашний арест. Хотя путь политических репрессий — абсолютно тупиковый для страны, — уверен Юрий Бойко. — Но движение в неверном направлении продолжается. Хотя власти давно стоило бы сосредоточиться на ином".

Например, по мнению политика, весь Кабинет Министров Украины стоит отправить в отставку.

"В правительстве нужны не "косметические" изменения, а смысловые. Это логично, ведь ответственность за экономические провалы, просчеты в борьбе с эпидемией, обнищание людей — лежат на всей власти. Не надо нам всем снова показывать шоу в виде перестановки нескольких министров, менять шило на мыло. В отставку должно уйти все правительство в полном составе", — подчеркнул Бойко.

Парламентарий считает, что как только управлять страной смогут высокопрофессиональные специалисты, исчезнет любая необходимость в политических инсценировках, отвлекающих внимание украинцев от реальных проблем.

"Хотя очевидно, что на самом деле Зеленскому и его "команде" это не нужно. Ведь куда проще не заниматься "коммуналкой", повышением зарплат и пенсий рядовых граждан, а санкционировать правовой беспредел в стране. Поэтому ради самосохранения у власти они готовы идти вопреки здравому смыслу и даже оставлять "за скобками" национальные интересы", — резюмировал Юрий Бойко.

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