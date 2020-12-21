Протесты ФЛП и реакция власти: что ждет предпринимателей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание с представителями малого бизнеса относительно создания Координационного совета, который должен разработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и микробизнеса. О том, почему подобные шаги не предпринимались ранее и каковы перспективы переговоров между бизнесом и властью рассказали украинские эксперты.

"Если бы власти хотели решить вопрос — уже решили бы"

Экономист, кандидат наук по госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич отмечает: "Действительно, в режиме онлайн прошло селекторное совещание, я был его участником. Те, кого пригласили, должны были выходить на связь из зданий ОГА. Один из наших представителей срочно ехал на скоростном экспрессе во Львов, чтобы выйти на связь оттуда. Но слова ему так и не дали. Я выходил на связь из здания Киевской облгосадминистрации…"

Соорганизатор #saveФОП недоумевает: зачем нужно было более года кошмарить микробизнес, чтобы только после того, как предприниматели попытались установить палатки на Майдане Независимости, после столкновений с силовиками (причем ФОПы просто добиваются права на труд), пойти на переговоры…

"Так называемая "дискуссия" началась лишь тогда, когда представители малого и среднего бизнеса (МСБ) уже встали на дыбы. Против фискализации (введение кассовых аппаратов и так далее), против локдауна, против фактического запрета права на работу. За сохранение упрощенки и права на труд, — подчеркивает Сергей Доротич. — Что мы сперва получили в ответ на свои законные требования? Дубинками по лицам, по ребрам. И последующие рассказы о том, как ФОПы (среди которых было немало женщин, а протест – абсолютно мирный) якобы избили 40 силовиков, которые были в полной амуниции. И – замалчивание того факта, что около 70 предпринимателей – участников протеста получили разнообразные повреждения. От синяков и выбитых пальцев до выбитых глаз и переломанных ребер".

Сергей Доротич считает вряд ли случайным, что в момент этого совещания Зеленский и его жена открывали каток на Банковой.

"Похоже, просто боялись, что предприниматели своими протестами испортят праздник… Ведь все активисты были приглашены в разные ОГА. На Майдане остался лишь наш форпост, — поясняет он. — Само совещание было крайне странным. Ни повестки дня, ни списка участников, ни четких планов "на потом". Открыл совещание глава ОП Ермак, был также первый замминистра экономики. Слова дали пяти представителям бизнеса и общественными активистам. Причем лишь я, по логике власти в целом и Гетманцева (Даниил Гетманцев — нардеп из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из рьяных поборников тотальной фискализации – прим. ред.), был представителем "не конструктивной" части ФОП. Так как стою сейчас на Майдане…"

По словам Сергея Доротича, как "конструктивные" выступали ФОПы и общественники, которые фактически поддерживают действия власти.

"В том числе Ксения Ляпина, которая находилась в Офисе президента и говорила о неком новом компромиссном законопроекте. В то время, как уже есть предложенные нами и зарегистрированные в профильном комитете, — отмечает соорганизатор #saveФОП. — С моей точки зрения, власть занялась забалтыванием проблем и затягиванием разрешения проблемы. Мы продолжаем мерзнуть на Майдане. А нам предлагают начать обсуждение какого-то нового законопроекта… Хоть наши позиции, наши наработки давно известны. Никаких регистраторов расчетных операций (РРО) для микробизнеса, право на труд во время локдауна… Я крайне скептически отношусь к такого рода "диалогу", который пытаются продемонстрировать сейчас. Если бы власти реально хотели решить вопрос – уже решили бы…"

"Необходимо удалить из диалога политическую составляющую"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин считает, что подобных шагов не делалось ранее, потому что у действующего истеблишмента нет визии, нет идеологии.

"Вспомните отказ от либертарианства и переход на малопонятный центризм, — отмечает аналитик. – У них нет даже среднесрочной стратегии (а те, что есть, не выполняются). Лишь — реакции на текущие события и раздражители. Где-то развалилось – отстроим, где-то бастуют – договоримся. Плохая политика в самом слабом ее исполнении".

Митинги и бунты в воюющей стране вещь опасная, подчеркивает Вячеслав Черкашин. По его мнению, крайне необходимо всем сделать шаг назад, устранив из диалога политическую составляющую, и найти приемлемое для всех решение.

"Очевидным на сегодня ответом выглядит — оставить неизменным статус кво в вопросе фискализации расчетов хотя бы до конца выхода страны из экономического кризиса (а это не ранее 2023-2024 года) как это делают многие страны (например Чехия или Вьетнам). А за это время наработать разумную альтернативу", — уверен эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", в столице проходят акции протеста предпринимателей и представителей бизнеса. Бизнес бастовал против запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантин, который украинская власть планирует вводить после рождественских праздников. Представители ФОПов сначала бастовали у стен Парламента, потом возле Офиса президента.





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