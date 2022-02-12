"Проблема Минских соглашений - это горящая тема", - Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выступил на международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России. Об этом сообщается на сайте "112".

Виктор Медведчук. Фото ОПЗЖ

Медведчук по результатам дискуссии подчеркнул и высказал благодарность от представителей украинского парламента, которые присутствовали в Сенате, за то, что парламентарии Франции, Германии и России откликнулись на инициативу.

"И, самое главное, что они пытаются найти тот общий знаменатель, который может помочь решить вопросы мирного урегулирования на Донбассе, мирного урегулирования в Украине, а значит добавить серьезные аргументы в вопросы безопасности во всей Европе", — отметил Медведчук.



Также Медведчук поддержал его российских коллег, в частности и Григория Карасина, и Андрея Климова.

"Они акцентировали внимание на том, что, действительно, сегодня проблема, которая обсуждается, — это проблема минских соглашений. И я даже бы усилил аргумент, который высказал уважаемый коллега, представитель Совета Федерации, председатель международного комитета. Он сказал, что это срочная тема. Нет, уважаемый коллега, нет, уважаемые коллеги, дамы и господа, это горящая тема", — подчеркнул Виктор Медведчук.

По мнению Медведчука, Запад предпринимает максимальные усилия для того, чтобы остановить эскалацию, сделать все для деэскалации, а в Украине из-за действий киевских властей происходит все наоборот.

Народный избранник подчеркнул, что он поддерживает Леонида Слуцкого, который заявил о том, что это не просто важная, это архиважная проблема.

"И поверьте мне, что вот этот наш, я бы даже сказал, крик о помощи, иначе я не могу назвать это сегодня, означает, что парламентарии – это именно те люди, кто могут остановить эскалацию и действительно привнести свой вклад в деэскалацию того, что происходит сегодня в Украине и на Донбассе", — сказал Медведчук, а также добавил: "Я согласен с господином Слуцким, который предложил продолжить этот формат, формат четырех делегаций, четырех участников парламентов, как Парламентское измерение "нормандского формата", потому что мы не знаем, сможем ли мы сделать то, что предназначено, или то, что мы хотим сделать. Но я уверен, что мы должны сделать все для того, чтобы мир наступил, для того чтобы парламентарии Украины под влиянием, в том числе и парламентов России, Франции, Германии могли на сегодняшний день оказать содействие депутатам, тем, которые по тем или иным причинам на сегодняшний день не поддерживают минские соглашения, сделать это ради мира".

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