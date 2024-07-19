Притула ответил хейтерам о покупке трех квартир в Киеве

Волонтер Сергей Притула заявил, что информация о якобы приобретении его семьей в 2023 году трех квартир в Киеве не соответствует действительности. По его словам, недвижимость была приобретена в 2020 году на стадии строительства, а в 2023 году, когда дом был сдан в эксплуатацию, его семья получила документы.

Притула прокомментировал новость о приобретении им трех квартир. Фото из открытых источников

"Сегодня, вероятно, день сволочи, поэтому сразу второй пост вынужден соответствовать тем "неравнодушным" и "незаангажированным" ресурсам, которые бросились разгонять измену, что "Притула купил в 2023 году три квартиры". Ну и их заказчикам. Для волонтера репутация – это главный актив. Поэтому должен прояснить эту ситуацию громаде", — написал в соцсети Сергей Притула.

По словам волонтера, на самом деле квартиры были приобретены в 2020 году для его детей. А покупала его семья недвижимость за деньги, которые он получил благодаря телевизионной карьере.

"2020 год, я на пике своей телевизионной карьеры, и получаю один из самых больших гонораров на украинском телевидении. На тот момент у нас в семье двое детей и Катя беременна Стефанией. Соответственно, было принято решение приобрести на будущее детям недвижимость, потому что неизвестно, сколько проживу и как жизнь сложится. А пока есть возможность, то следует ею воспользоваться. Что мы сделали в сентябре 2020 года. Это была инвестиция в ЖК на стадии строительства. В 2023 году дом сдали в эксплуатацию, и мы получили на руки официальные документы на право собственности. Вот и вся измена", — рассказал волонтер.

Сергей Притула призвал политиков объединяться, а не работать на понижение доверия к волонтерам.

"Досадно, что вместо того, чтобы бороться против общего врага, некоторые наши политики продолжают заниматься каннибализмом и воюют с согражданами. Уменьшают доверие к волонтерам = количество помощи войску. Еще раз подчеркиваю, мы непобедимы только тогда, когда объединены. Мы сильнее — когда можем мыслить критически и сопоставлять цели и средства, а не верить манипуляциям и бестолковым политикам, готовым даже ослаблять войско, чтобы снова вернуться к власти", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно информации СМИ, Сергей Притула и его жена Екатерина приобрели три однокомнатные квартиры в Киеве за 4,1 млн грн.

