Приговор Януковичу: появились новые подробности

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Наталья Некрасова
Верховный суд Украины отложил заседание по делу экс-президента Виктора Януковича до 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Виктор Янукович. Фото: hromadske.ua
Защита Януковича, который находится на территории РФ, подала ходатайство отложить заседание. Адвокат обосновал это тем, что не имел возможности обеспечить участие экс-президента в заседании с использованием технических средств и программного обеспечения TrueConf. Юристу нужно больше времени, чтобы съездить в Россию.
Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену 24 января 2019 года. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Однако защита подала кассационную жалобу. Следующее судебное заседание по делу Януковича назначено на 16 августа 2021 года.
В мае 2020 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.
Кроме того, завершено расследование уголовного производства в отношении расстрелов мирных протестующих на Майдане в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Офисе генпрокурора Украины рассматривают возможность начать процедуру экстрадиции экс-президента Виктора Януковича.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Януковичу удалось вывести за границу миллиарды гривен. Украина смогла вернуть только часть этих денег — 1,5 млрд долл. (около 42 млрд грн). Наличные составили основную их часть. Все остальное хранилось в ценных бумагах.
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