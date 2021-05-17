Приговор Януковичу: появились новые подробности

Верховный суд Украины отложил заседание по делу экс-президента Виктора Януковича до 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Виктор Янукович. Фото: hromadske.ua

Защита Януковича, который находится на территории РФ, подала ходатайство отложить заседание. Адвокат обосновал это тем, что не имел возможности обеспечить участие экс-президента в заседании с использованием технических средств и программного обеспечения TrueConf. Юристу нужно больше времени, чтобы съездить в Россию.

"17 мая 2021 коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда удовлетворила ходатайство стороны защиты об отсрочке судебного заседания по делу №756/4855/17 по обвинению В. Ф. Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины", — говорится в сообщении суда.

Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену 24 января 2019 года. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Однако защита подала кассационную жалобу. Следующее судебное заседание по делу Януковича назначено на 16 августа 2021 года.

"Решение об отложении заседания принято в соответствии с требованиями УПК Украины и с учетом практики ЕСПЧ для обеспечения соблюдения права осужденного на участие в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи", — пояснили в Верховном суде.

В мае 2020 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.



Кроме того, завершено расследование уголовного производства в отношении расстрелов мирных протестующих на Майдане в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Офисе генпрокурора Украины рассматривают возможность начать процедуру экстрадиции экс-президента Виктора Януковича.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Януковичу удалось вывести за границу миллиарды гривен. Украина смогла вернуть только часть этих денег — 1,5 млрд долл. (около 42 млрд грн). Наличные составили основную их часть. Все остальное хранилось в ценных бумагах.



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