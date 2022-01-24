Приглашение делегации депутатов Рады в Москву: власть должна использовать эту возможность - Кузьмин

Председатель Госдумы России Володин объявил о создании депутатской "группы дружбы" между Думой и Радой и пригласил в Москву делегацию депутатов Рады. Об этом рассказал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Материал опубликован в блоге сайта "112".

Ренат Кузьмин - фото из открытых источников

По мнению Кузьмина, если украинская власть не хочет войны, то она должна использовать предоставленную возможность и направить депутатскую группу Рады в Думу.

"Как думаете, если Россия, как утверждают западные друзья Украины, готовится силой усадить в президентское кресло Мураева, предварительно оккупировав Украину, то зачем Дума приглашает к себе делегацию Рады?", — отметил Кузьмин.

Инициативу Володина отметил и руководитель стратегического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он заявил, что она является своевременной и крайне необходимой для двух государств.

"В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса", — сказал Медведчук.

"Неужели кому-то ещё непонятно, что Володин озвучил официальную позицию Кремля: Россия готова договариваться, и начать этот диалог предлагается парламентам двух стран", — считает Ринат Кузьмин.



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