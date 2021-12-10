Претензии НАПК к декларации Медведчука – один из элементов преследования и политических репрессий - ОПЗЖ

В ОПЗЖ считают, что претензии НАПК к декларации председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука являются необоснованными и являются одним из элементов давления на оппозицию. Об этом сообщает сайт телеканала "112".

Виктор Медведчук. Фото: ОПЗЖ

8 декабря 2021 года, на официальном веб-сайте НАПК была размещена справка о результатах проведения полной проверки декларации Виктора Медведчука за 2020 год. По мнению агентства, Виктор Медведчук в своей декларации за прошлый год указал недостоверную информацию относительно дома, земельного участка, а также нескольких автомобилей. Якобы политик хоть и указал все эти объекты в своей декларации за прошлый год, но, по мнению НАПК, совершил нарушение, не указав стоимость этого имущества.

Журналисты издания называют данную ситуацию абсурдной из-за того, что имущество было приобретено Виктором Медведчуком задолго до избрания его народным депутатом Украины в 2019 году. Например, автомобили приобретались по доверенности через его представителей с 2014-го по 2018 год. Дом был куплен в 2003 году, земельный участок – в 2007 году.

"Справка и вывод НАПК противоречат Закону Украины "О противодействии коррупции", разъяснениям самого НАПК, а главное – здравому смыслу, так как Виктор Медведчук задекларировал все принадлежащее ему имущество, что и подтверждено результатами полной проверки декларации за 2020 год, проведенной НАПК. А попытка раздуть сенсацию из этой претензии свидетельствует лишь о желании имитировать бурную деятельность, очернить репутацию известного политика и подыграть украинской власти, пытающейся любыми методами расправиться с Виктором Медведчуком" — пишет "112".

Отмечается, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" расценивает возникшую ситуацию как неприкрытую попытку давления на народного депутата и председателя Политсовета крупнейшей оппозиционной политической силы страны.

"Мы требуем требуют от НАПК исходить в своей деятельности из требований закона, а не из указаний из Офиса Президента. Неправдивость утверждений НАПК не вызывает никаких сомнений и лишь служит подтверждением того, что орган, функционирующий за средства украинских налогоплательщиков, вместо реальной работы по выявлению многочисленных коррупционеров пытается исполнять функции карательной машины для расправы с неугодными", — передает "112".

"Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет, что предвзятость и безосновательность вышеуказанных выводов НАПК будет доказана в установленном порядке.



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