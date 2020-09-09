Премьер предложил Зеленскому новую кандидатуру на пост главы "Укроборонпрома": что известно

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Дмитрий Симоненко
Премьер -министр Украины Денис Шмыгаль внес Президенту Владимиру Зеленскому представление для назначения на должность генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Сергея Тихонова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины.
Фото: Олигарх Медиа
"Премьер уже сделал представление", - заявила доверенное лицо представителям "Интерфакса".
Известно, что на данный момент Тихонов занимает пост директора департамента безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.
В начале прошлого месяца глава "Укроборонпрома" Абромавичус заявил об уходе с должности председателя госконцерна. Тогда же Абромавичус подчеркнул, что для дальнейших позитивных изменений в "Укроборонпроме" новым главой ведомства должнен стать человек, являющейся членом команды госконцерна.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Денис Шмыгаль обнародовал список государственных предприятий, не подлежащих приватизации. "Укроборонпром" относится к данной категории.
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