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Представители науки, культуры и общества обратились к Медведчуку с просьбой продолжать освобождение пленных

Известные артисты, ученые и представители общественности обратились к главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку с открытым письмом

сегодня, 13:43
Автор:

Станислав Молчанов

Ряд украинских культурных, общественных деятелей и ученых написали открытые письма к председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку с просьбой приложить все усилия для продолжения переговорного процесса с представителями ОРДЛО и освободить четверых удерживаемых украинцев.  

Представители науки, культуры и общества обратились к Медведчуку с просьбой продолжать освобождение пленных

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук

Культурные деятели, подписавшие письмо, среди которых известные артисты Владимир Быстряков, Любовь Титаренко, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, а также глава общественной организации СКМ Александр Потемкин констатировали, что нынешняя власть за последние месяцы не сделала никаких шагов для того, чтобы ускорить процесс освобождения удерживаемых лиц.  

"Нас беспокоит равнодушие многих государственных деятелей к этой проблеме, ведь речь идет о простых гражданах, которые должны защищать государство. Нас возмущает риторика политиков партии войны, желающих затормозить это освобождение. Мы понимаем, что в условиях политического противостояния, в Вас лично летит поток информационной грязи клеветы и угроз, но мы надеемся, что это не остановит вашей воли к урегулированию конфликта на Донбассе, к достижению мира и восстановления государственных границ Украины. Нам стало известно, что речь идет о четырех женщин, поэтому Вы, как благородный рыцарь, не сможете остаться в стороне возвращения их из плена на Родину. Не слушайте угроз, клеветы и лжи, они никогда не запятнают то важное дело, что Вы делаете для Украины. Мы с Вами, да поможет Вам Бог! Он видит, кто отдает свою любовь и силы Украины, а кто лишь прикрывает патриотизмом свои черные дела. Помните – простые граждане Украины всегда за Вас, потому что им не нужна ни война, ни плен, ни пожар в стране", – говорится в письме.

Представители науки, культуры и общества обратились к Медведчуку с просьбой продолжать освобождение пленных - фото 2


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Источник: https://zik.ua/ru/news/politics/uchenye_obshhestvennye_i_kulturnye_deyateli_prizvali_viktora_medvedchuka_prodolzhat_peregovornyy_process_s_ordlo_po_obmenu_plennymi_993621
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