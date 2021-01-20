Представители науки, культуры и общества обратились к Медведчуку с просьбой продолжать освобождение пленных

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Станислав Молчанов
Ряд украинских культурных, общественных деятелей и ученых написали открытые письма к председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку с просьбой приложить все усилия для продолжения переговорного процесса с представителями ОРДЛО и освободить четверых удерживаемых украинцев.
Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук
Культурные деятели, подписавшие письмо, среди которых известные артисты Владимир Быстряков, Любовь Титаренко, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, а также глава общественной организации СКМ Александр Потемкин констатировали, что нынешняя власть за последние месяцы не сделала никаких шагов для того, чтобы ускорить процесс освобождения удерживаемых лиц.
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